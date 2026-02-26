El gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer las cifras correspondientes a enero de 2026, de los 5 estados con más feminicidios en México.

El reporte actualizado presentado por las autoridades corresponde al primer informe de este 2026, debido a que incluye las estadísticas acumuladas de feminicidios solo en el mes de enero.

Cabe destacar que en perspectiva y en comparación con los datos contabilizados durante diciembre de 2025, los índices de víctimas y denuncias registraron un incremento con 14 y 15 más respectivamente.

Protesta contra feminicidios en México (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Los 5 estados con más feminicidios en México 2025

El informe de incidencia delictiva en México señala que a lo largo del mes de enero de 2026, se contabilizaron 53 denuncias por casos de feminicidios, además de que se registraron 55 víctimas.

En el rubro específico de las víctimas, la información oficial establece que los 5 estados con más feminicidios durante el primer mes del 2026, se trataron de los siguientes:

Sinaloa: 7 CDMX: 5 Tamaulipas: 4 Chiapas, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Veracruz: 3 Chihuahua:, Guerrero, Puebla, Querétaro y Sonora: 2

Asimismo, los datos que fueron dados a conocer por el gobierno federal refieren que al arrancar el año, los 5 estados que acumularon más denuncias por el delito se trataron de los siguientes:

Sinaloa: 8 CDMX: 5 Tamaulipas y Estado de México: 4 Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz: 3 Chihuahua, Guerrero, Puebla, Querétaro y Sonora: 2

Protesta contra feminicidios en México (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Los 5 estados con más feminicidios por cada 100 mil habitantes

En las estadísticas de delitos y víctimas de feminicidio en México en el inicio del 2026, las autoridades también presentan los datos que se obtienen por la tasa de los 100 mil habitantes.

En los números en cuestión, se expone que los 5 estados con un mayor índice de delitos de feminicidio por cada 100 mil habitantes durante enero de 2026 se tratan de estos:

Sinaloa: 0.43 Durango: 0.31 Morelos: 0.28 Tamaulipas: 0.21 Nayarit y Querétaro: 0.15

En lo que corresponde a la cantidad de víctimas de feminicidio por cada 100 mil habitantes, los siguientes se tratan de los 5 estados que han acumulado más reportes en el primer mes del 2026:

Sinaloa: 0.49 Durango: 0.31 Morelos: 0.28 Tamaulipas: 0.21 Nayarit y Querétaro: 0.15