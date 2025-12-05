México alista un tercer envío de narcotraficantes de alto rango a Estados Unidos y ya se sabe cómo fue la preparación para en envió de los primeros 55 en lo queva de la administración de Donald Trump.
El Gabinete de Seguridad que coordina Omar Garcia Harfuch tomó medidas drásticas semanas antes, reveló el periódico The Wall Street Journal.
Cabe recordar que los 55 capos, pertenecientes a diversos cárteles, que se enviaron a Estados Unidos fueron en dos tandas, una en febrero y otra en agosto de 2025.
Medidas drásticas para reunir a los 55 capos de alto rango y enviarlos a Estados Unidos sin que se enteren sus organizaciones
Las medidas realizadas eran para asegurar que no se filtrara información que alertara a los grupos criminales a los que pertenecen, que permanecieran con vida y que se lograra el ingreso a Estados Unidos para colaborar con las autoridades.
Entre ellas se encuentran:
- Tomaron el control de 12 penales
- Cambios de custodios y mandos en penales
- CDMX se convirtió en un búnker vigilado
- Cambiar a las empresas de alimentos para evitar envenenamientos o muertes en condiciones extrañas
- Nuevos proveedores de cámaras de videovigilancia
- Reclusos clave fueron aislados para no alertar a sus grupos a los que pertenecen
- Aviones llegaron semanas antes al Altiplano
Algunos narcotraficantes creían que iban a ser liberados y no tenían idea de que iban a ser enviados a Estados Unidos.
La fuente del WSJ sería un funcionario mexicano quien detalló que se consultaron estudios para identificar horas de menor tráfico para sus traslados hacia el Altiplano, donde fueron reunidos para luego dirigirlos a un avión militar con rumbo a Estados Unidos.
Lista de los 55 capos de alto rango enviados a Estados Unidos
Cabe recordar que el 27 de febrero se enviaron 29 narcotraficantes a Estados Unidos y el 12 de agosto otros 26, algunos de los cuales ya enfrentan procesos en ese país:
Los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero son:
- Rafael Caro Quintero
- Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana (hermano de El Mencho)
- Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40
- Omar Treviño Morales, Z-42
- José Ángel Canobbio Inzunza, El Guerito
- Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy
- José Alberto García Vilano, La Kena
- Erick Valencia Salazar, El 85
- Itiel Palacios Garcia, El Compa Playa
- Norberto Valencia González
- Evaristo Cruz Sánchez
- Alder Alfonso Marín Sotelo
- Lucio Hernández Lechuga
- Ramiro Pérez Moreno
- José Rodolfo Villarreal Hernández
- Miguel Ángel Rodríguez Díaz
- José Bibiano Cabrera Cabrera
- Andrew Clarck
- Héctor Eduardo Infante
- Inés Enrique Torres Acosta
- José Guadalupe Tapia Quintero
- Jesús Humberto Limón López
- Jesus Alberto Galaviz Vega
- Luis Gerardo Méndez Estevane
- Carlos Alberto Monsivais Treviño
- Carlos Alfredo Vázquez
- Rodolfo López Ibarra
- Alfredo Rangel Buendía
- José Jesús Méndez Vargas
Los 26 capos de alto rango enviados a Estados Unidos el 12 de agosto:
- Servando Gómez Martínez, La Tuta
- Abigael González Valencia, El Quini
- Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix
- Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando
- Martín Zazueta Pérez, El Piyi
- Enrique Arballo Talamantes
- Benito Barrios Maldonado
- Luis Raúl Castro Valenzuela
- Francisco Conde Chávez
- Abdul Karim Conteh
- Baldomero Fernández Beltrán
- Ismael Enrique Fernández Vázquez
- Leobardo García Corrales
- José Carlos Guzmán Bernal
- Antón Petrov Kulkin
- Roberto Omar López
- José Francisco Mendoza Gómez
- Hernán Domingo Ojeda López
- Daniel Pérez Rojas
- Juan Carlos Sánchez Gaytán
- David Fernando Vasquez Bejarano
- José Antonio Vivanco Henández
- Jesus Guzmán Castro
- Pablo Edwin Huerta Nuno
- Kevin Gil Acosta
- Roberto Salazar