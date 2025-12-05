México alista un tercer envío de narcotraficantes de alto rango a Estados Unidos y ya se sabe cómo fue la preparación para en envió de los primeros 55 en lo queva de la administración de Donald Trump.

El Gabinete de Seguridad que coordina Omar Garcia Harfuch tomó medidas drásticas semanas antes, reveló el periódico The Wall Street Journal.

Cabe recordar que los 55 capos, pertenecientes a diversos cárteles, que se enviaron a Estados Unidos fueron en dos tandas, una en febrero y otra en agosto de 2025.

Medidas drásticas para reunir a los 55 capos de alto rango y enviarlos a Estados Unidos sin que se enteren sus organizaciones

Las medidas realizadas eran para asegurar que no se filtrara información que alertara a los grupos criminales a los que pertenecen, que permanecieran con vida y que se lograra el ingreso a Estados Unidos para colaborar con las autoridades.

Entre ellas se encuentran:

  • Tomaron el control de 12 penales 
  • Cambios de custodios y mandos en penales
  • CDMX se convirtió en un búnker vigilado
  • Cambiar a las empresas de alimentos para evitar envenenamientos o muertes en condiciones extrañas
  • Nuevos proveedores de cámaras de videovigilancia 
  • Reclusos clave fueron aislados para no alertar a sus grupos a los que pertenecen
  • Aviones llegaron semanas antes al Altiplano

Algunos narcotraficantes creían que iban a ser liberados y no tenían idea de que iban a ser enviados a Estados Unidos.

La fuente del WSJ sería un funcionario mexicano quien detalló que se consultaron estudios para identificar horas de menor tráfico para sus traslados hacia el Altiplano, donde fueron reunidos para luego dirigirlos a un avión militar con rumbo a Estados Unidos.

Lista de los 55 capos de alto rango enviados a Estados Unidos

Cabe recordar que el 27 de febrero se enviaron 29 narcotraficantes a Estados Unidos y el 12 de agosto otros 26, algunos de los cuales ya enfrentan procesos en ese país:

Los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero son:

  1. Rafael Caro Quintero
  2. Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana (hermano de El Mencho)
  3. Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40
  4. Omar Treviño Morales, Z-42
  5. José Ángel Canobbio Inzunza, El Guerito
  6. Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy
  7. José Alberto García Vilano, La Kena
  8. Erick Valencia Salazar, El 85
  9. Itiel Palacios Garcia, El Compa Playa
  10. Norberto Valencia González
  11. Evaristo Cruz Sánchez
  12. Alder Alfonso Marín Sotelo
  13. Lucio Hernández Lechuga 
  14. Ramiro Pérez Moreno
  15. José Rodolfo Villarreal Hernández
  16. Miguel Ángel Rodríguez Díaz
  17. José Bibiano Cabrera Cabrera
  18. Andrew Clarck
  19. Héctor Eduardo Infante
  20. Inés Enrique Torres Acosta
  21. José Guadalupe Tapia Quintero
  22. Jesús Humberto Limón López
  23. Jesus Alberto Galaviz Vega
  24. Luis Gerardo Méndez Estevane
  25. Carlos Alberto Monsivais Treviño
  26. Carlos Alfredo Vázquez
  27. Rodolfo López Ibarra
  28. Alfredo Rangel Buendía
  29. José Jesús Méndez Vargas

Los 26 capos de alto rango enviados a Estados Unidos el 12 de agosto:

  1. Servando Gómez Martínez, La Tuta
  2. Abigael González Valencia, El Quini
  3. Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix
  4. Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando
  5. Martín Zazueta Pérez, El Piyi
  6. Enrique Arballo Talamantes
  7. Benito Barrios Maldonado
  8. Luis Raúl Castro Valenzuela
  9. Francisco Conde Chávez
  10. Abdul Karim Conteh
  11. Baldomero Fernández Beltrán
  12. Ismael Enrique Fernández Vázquez
  13. Leobardo García Corrales
  14. José Carlos Guzmán Bernal
  15. Antón Petrov Kulkin
  16. Roberto Omar López
  17. José Francisco Mendoza Gómez
  18. Hernán Domingo Ojeda López
  19. Daniel Pérez Rojas
  20. Juan Carlos Sánchez Gaytán
  21. David Fernando Vasquez Bejarano
  22. José Antonio Vivanco Henández
  23. Jesus Guzmán Castro
  24. Pablo Edwin Huerta Nuno
  25. Kevin Gil Acosta
  26. Roberto Salazar