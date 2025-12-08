La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México tenga en planes el “envío masivo” de capos del narcotráfico a Estados Unidos.

“No se tiene contemplado en este momento algún otro envío masivo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, apuntó que aunque en este momento no existe el plan de enviarlos a Estados Unidos, en un futuro sí puede existir la posibilidad.

Claudia Sheinbaum niega extradición a Estados Unidos de capos del narco

La presidenta de México fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 7 de diciembre de 2025 sobre una tercera entrega de narcotraficantes a Estados Unidos, pero ella negó todo.

Claudia Sheinbaum aseguró que “en este momento” no hay planes de que los capos del narco sean enviados a Estados Unidos y seguirán presos en México.

Por otra parte, explicó que cuando algún capo del narcotráfico tiene petición de extradición a Estados Unidos y en México “se detiene a la persona” se le deporta, pero sobre todo cuando no tiene orden de aprehensión en el país.

Sin embargo, la presidenta de México hizo hincapié en que no se tiene plan de un envío actualmente, pero aseguró que eso puede suceder en cualquier momento.

“Eso no quiere decir que no vaya a suceder después”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

México ha enviado al menos 55 capos del narcotráfico a Estados Unidos en 2025

Claudia Sheinbaum negó que en este momento se planee extraditar a capos del narco a Estados Unidos, siendo que en ese año sería 55 los enviados.

Según reportes, en febrero de 2025 se enviaron 29 narcos, incluidos jefes de cárteles, de México a Estados Unidos.

Asimismo, en agosto de 2025 se tuvo el segundo envío masivo de personas vinculadas al narcotráfico mandando 26 miembros.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum descartó que antes de cerrar el 2025 vaya a suceder otro traslado masivo de capos del narco a Estados Unidos.