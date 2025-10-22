Abigael González Valencia también conocido como ‘El Cuini’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, está negociando su rendición ante autoridades de Estados Unidos.

Por ello, defensa de Abigael González Valencia ‘El Cuini’ busca aplazar su comparecencia programada para este 24 de octubre.

Se propone posponerla tres meses, por lo que se llevaría a cabo en enero de 2026, pero ¿quién es él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién es Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, es un narcotraficante mexicano líder de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estuvo a cargo de Los Cuinis, facción del CJNG, donde fue responsable de administrar las operaciones financieras.

Junto con su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, coordinó operaciones internacionales de tráfico de drogas en América, Asia y Europa.

El 28 de febrero de 2015 fue detenido en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Desde entonces el gobierno estadounidense buscó que las autoridades mexicanas lo extraditaran para que enfrentara la justicia.

Abigael González Valencia, alías "el Cuini" (PGR)

¿Qué edad tiene Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, nació en Aguililla, en el estado de Michoacán, el 18 de octubre de 1972 por lo que actualmente tiene 53 años.

¿Quién es la esposa de Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

Abigael González Valencia está casado con Jennifer Beaney Camacho Cazares, quien también está vinculada a actividades de tráfico de drogas.

¿Qué signo zodiacal es Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, pertenece al signo zodiacal de libra.

¿Cuántos hijos tiene Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

No hay información pública sobre el número de hijos que tendría Abigael González Valencia alias ‘El Cuini’.

¿Qué estudió Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

Se desconoce el grado de estudios de Abigael González Valencia, ‘El Cuini’.

¿En qué ha trabajado Abigael González Valencia, ‘El Cuini’?

Abigael González Valencia trabajó para el Cártel del Milenio en la década de 1990

Fundó el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, cuando el Cártel del Milenio se dividió en la década de 2010.

Abigael González Valencia ‘El Cuini’ negocia acuerdo con Estados Unidos

Desde el pasado 26 de agosto, defensa de Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, está negociando su rendición ante la justicia de Estados Unidos.

En una carta enviada este miércoles 22 de octubre, Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, solicitó el aplazamiento de la audiencia programada para el 24 de octubre.

Pide aplazarla al menos tres meses ya que “necesitan tiempo adicional para concluir sus negociaciones sobre un acuerdo”.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis (REDES DEAHQ / CUARTOSCURO)

Las acusaciones en su contra datan del 2014, al fundar y liderar ‘Los Cuinis’, organización criminal encargada de traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos y Europa.

Actualmente enfrenta tres cargos por lo que responderá en Estados Unidos:

Tráfico de drogas

Crimen organizado

Uso de armas de fuego

A estos lo complementa el lavado de dinero, delito del que no está acusado formalmente; sin embargo, es investigado por usar empresas en México para operaciones que impulsaron el crecimiento del CJNG.