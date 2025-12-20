El influyente diario de Estados Unidos, The New York Times, reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como enlace central en seguridad bilateral entre México y Estados Unidos.

Lo anterior debido a que en una nota titulada “¿Podrá este hombre finalmente derrotar a los cárteles de México?“, el medio aseguró que el funcionario federal ha fungido como el contacto principal entre autoridades de ambos países.

“(Omar García Harfuch ha sido el) punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses” The New York Times

The New York Times reconoce labor de Omar García Harfuch en seguridad México-Estados Unidos

En un texto que destaca la labor que realiza Omar García Harfuch, el diario The New York Times reconoció al secretario mexicano, como el enlace central en seguridad bilateral entre México y Estados Unidos.

En la nota, el diario estadounidense señaló que Omar García Harfuch, se ha consolidado como el actor de más peso y relevancia de la política de seguridad mexicana.

Sobre ello, The New York Times subrayó que bajo su gestión, se ha fortalecido el intercambio de inteligencia bilateral, lo que ha permitido reducir tensiones con Washington y redirigir la atención hacia narcotraficantes sudamericanos.

“Su estrategia multifacética se centra en reforzar la inteligencia para apuntar con mayor precisión las operaciones, fortalecer a los investigadores y fiscales para asegurar más condenas y coordinar la acción entre las fuerzas de seguridad federales y estatales” The New York Times

Más aún cuando analistas citados por el medio, aseveraron que hay avances notorios en el tema, aunque advirtieron que los cárteles mexicanos siguen contando con estructuras poderosas y profundamente arraigadas en el sistema político.

Pese a ello, también se afirma que Omar García Harfuch ha tranquilizado a funcionarios de Washington, con lo que ha consolidando su imagen como pieza clave en la relación bilateral de seguridad.

The New York Times asevera que Omar García Harfuch tiene créditos positivos en Washington

Además, The New York Times aseguró que la labor que ha efectuado Omar García Harfuch como enlace central en el tema de la seguridad bilateral, le ha servido para formar una buena imagen ante Washington.

Sobre ello, el diario subrayó que bajo la conducción de Omar García Harfuch, se ha conseguido un cambio drástico en el tema de seguridad, en comparación con la estrategia previa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Esto ha ayudado a congraciarse con el señor Harfuch ante Washington. Funcionarios de la administración Trump han elogiado la cooperación en materia de seguridad” The New York Times

Con respecto a dicho aspecto, la nota hace especial énfasis en que ahora se implementa un modelo que se centra en la inteligencia y la coordinación institucional.

De la misma forma, se reconoce que en la actual administración, se han desplegado miles de fuerzas de seguridad a lo largo del país, con la intención de patrullar los “bastiones de los cárteles y ejecutar ataques precisos”.