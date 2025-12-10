Estados Unidos transfiere a México a 14 sentenciados por narcotráfico

Estados Unidos transfirió a México a 14 sentenciados por narcotráfico o tráfico de armas.

Los prisioneros transferidos son de origen mexicano y fueron retornados al país bajo el Tratado de Transferencia Internacional de Prisioneros.

Según informó el Departamento de justicia de Estados Unidos, los 14 reclusos trasladados a México están acusados de narcotráfico, tráfico de armas o ambas.

Y fueron sentenciados entre 22 meses y cuatro años, por lo que terminarán su condena en México.

“Los extranjeros elegibles bajo custodia federal y estatal pueden, bajo ciertas condiciones, ser transferidos a su país de nacionalidad”, explica el comunicado del Departamento de Justicia.

Esta es la tercera transferencia de prisioneros de Estados Unidos a México, ya que las otras se realizaron en agosto y abril de 2025.

El Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros permite que extranjeros —bajo custodia federal y estatal— puedan ser transferidos a su país de origen para cumplir su sentencia.

México traslada a tres estadounidenses sentenciados en México

Así como Estados Unidos permitió el traslado de 14 sentenciados a México, el país accedió a trasladar a 3 ciudadanos estadounidenses.

Estos personas fueron acusadas de tráfico de sustancias controladas y cumplirán con su sentencia en Estados Unidos.

Más estadounidenses serán repatriados el 9 de diciembre y su sentencia oscilan entre los 22 meses y 4 años de prisión.

Estados Unidos tiene 10 acuerdos bilaterales de traslado adicionales y dos convenios multilaterales de traslado con 85 países.

Al igual que los prisioneros se México, los sentenciados estadounidenses que regresaron a su país fueron acusados de tráfico de drogas y su sentencia no rebasa los 5 años.