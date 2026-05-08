Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que el recorte del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) agravaría el rezago educativo del país.

En entrevista con López-Dóriga, la directora del IMCO señaló que México tiene un fuerte rezago de en habilidad matemática, comprensión lectora y ciencias, por lo el recorte es una decisión “irresponsable”.

IMCO alerta que recorte al calendario escolar de la SEP agravaría rezago educativo en México

La directora del IMCO considera que la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar cinco semanas es una medida “lamentable” ante el rezago educativo actual que enfrenta México.

Valeria Moy, directora del IMCO (Tomada de video)

Según los resultados más recientes de la prueba PISA, México se encuentra entre los peores lugares en comprensión de matemáticas y lectura, y ocupa el último lugar de todos los países de la OCDE en ciencias.

Ante estos resultados, recortar el calendario escolar de la SEP para reducir el tiempo de clases es “como dar 40 pasos atrás” en la mejora educativa y agravar el problema del rezago.

Valeria Moy destacó que, aunque cinco semanas no corrigen todo el rezago, la decisión de Mario Delgado demuestra que la educación no se está tomando con la seriedad necesaria.

Además del aspecto académico, el recorte de más de un mes de clases generará una crisis en el cuidado de los niños, una carga que, según la IMCO, recaerá principalmente sobre las madres trabajadoras.