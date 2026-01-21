La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la extradición de 37 capos hacia Estados Unidos fue una decisión soberana, tomada tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad y no por imposición externa.

“Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la seguridad nacional, de la protección a la soberanía, etcétera. Obviamente hay una relación de colaboración y coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera, subrayó que la medida responde a los intereses de seguridad nacional y reafirma la prioridad de México por encima de cualquier solicitud extranjera.

Extradición de 37 capos a Estados Unidos se analizó desde el Consejo Nacional de Seguridad

Sheinbaum explicó que antes de concretar este tercer envío de capos, trasladados desde el penal del Altiplano a distintas ciudades de Estados Unidos, el caso fue analizado por el Consejo Nacional de Seguridad, órgano responsable de evaluar la conveniencia de estas acciones para el país.

“Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad. Se analiza si es conveniente para México, si es importante para el país en términos de seguridad nacional y de seguridad pública” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta enfatizó que, aun cuando existan solicitudes externas, México prioriza su interés nacional por encima de cualquier petición extranjera.

“Se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum confirma solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extradición de 37 capos

En el mismo contexto, la presidenta confirmó que este tercer envío de capos se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de entendimiento bilateral entre ambos países.

Aclaró que cada caso fue revisado de manera individual por las autoridades mexicanas, y que la decisión final se basó en un análisis jurídico y de seguridad realizado por México.

“Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y, en este caso, fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ahí se analiza cada uno de los casos y, una vez que se toma la decisión, se realiza el envío. La mayoría de ellos son extraditables, pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Lista de los 37 capos extraditados a Estados Unidos

Posteriormente, se dieron a conocer las identidades de los 37 capos relacionados con delitos de narcotráfico, entre los que destacan líderes, operadores logísticos y objetivos prioritarios para agencias estadounidenses: