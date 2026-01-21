La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la extradición de 37 capos hacia Estados Unidos fue una decisión soberana, tomada tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad y no por imposición externa.
“Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la seguridad nacional, de la protección a la soberanía, etcétera. Obviamente hay una relación de colaboración y coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Durante la conferencia mañanera, subrayó que la medida responde a los intereses de seguridad nacional y reafirma la prioridad de México por encima de cualquier solicitud extranjera.
Extradición de 37 capos a Estados Unidos se analizó desde el Consejo Nacional de Seguridad
Sheinbaum explicó que antes de concretar este tercer envío de capos, trasladados desde el penal del Altiplano a distintas ciudades de Estados Unidos, el caso fue analizado por el Consejo Nacional de Seguridad, órgano responsable de evaluar la conveniencia de estas acciones para el país.
“Es muy importante aclarar que la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad. Se analiza si es conveniente para México, si es importante para el país en términos de seguridad nacional y de seguridad pública”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
La presidenta enfatizó que, aun cuando existan solicitudes externas, México prioriza su interés nacional por encima de cualquier petición extranjera.
“Se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Sheinbaum confirma solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extradición de 37 capos
En el mismo contexto, la presidenta confirmó que este tercer envío de capos se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de entendimiento bilateral entre ambos países.
Aclaró que cada caso fue revisado de manera individual por las autoridades mexicanas, y que la decisión final se basó en un análisis jurídico y de seguridad realizado por México.
“Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y, en este caso, fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ahí se analiza cada uno de los casos y, una vez que se toma la decisión, se realiza el envío. La mayoría de ellos son extraditables, pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Lista de los 37 capos extraditados a Estados Unidos
Posteriormente, se dieron a conocer las identidades de los 37 capos relacionados con delitos de narcotráfico, entre los que destacan líderes, operadores logísticos y objetivos prioritarios para agencias estadounidenses:
- Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva
- Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, líder del Cártel del Noroeste
- Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder de Los Deltas del CJNG
- Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador de los Beltrán Leyva
- Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, operador del Cártel del Pacífico
- Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón”, operador del Cártel del Golfo
- Fidel Félix Ochoa, “Don Fido”
- Óscar Eduardo Hernández, “El O”
- Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez”, colaborador del CJNG
- Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” o “El Cerebro”, dedicado al secuestro
- Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” o “El Orejón”, jefe regional de Los Zetas
- Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico”
- Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” o “Crixus”
- Guillermo Isaías Pérez Parra
- Manuel Ignacio Correa, “El Argentino”
- Yahir Alejandro Luján Rojo, “El Rojo”
- Lucas Anthony Mendoza, “T”
- Eliomar Segura Torres, “Helio”
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón
- Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho”
- Gustavo Alfonso (Adolfo) Castro Medina
- Luis Carlos Dávalos López
- Roberto González Hernández, “El 04”, líder de Los Cabrera Sarabia
- Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo”, líder del Cártel del Noreste
- Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” o “El Michoacano”
- María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” o “La Chayo”
- Humberto Rivera, “El Chato” o “El Viejón”, objetivo prioritario del FBI
- Juan Carlos Alonso Reyes
- Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham”
- Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga”
- Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo”
- José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” o “El Chalamán”
- Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado”
- Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge”
- José Pineda Pérez, “Pretty Boy”
- José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”
- José Torres Espinosa, “Big Joe”