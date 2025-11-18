El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró conocer las direcciones de todos los narcotraficantes por lo que dijo no tendría ningún problema en atacar los carteles en territorio mexicano.

El mandatario estadounidense también dijo que conoce todas las rutas de entrada de las drogas a territorio estadounidense.

De hecho, confío que su petición al Congreso sería aprobada por republicanos y demócratas dado que reiteró se pierden cientos de miles de vidas al año por las drogas de los cárteles.

“Conocemos cada ruta, sabemos la dirección de cada narcotraficante… “sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos. Están matando a nuestras gente” Donald Trump

Donald Trump estaría orgulloso de atacar los cárteles en territorio mexicano

Aunque dijo que es probable que no lo haga, Donald Trump dejó en claro que estaría orgulloso de atacar a los cárteles en territorio mexicano.

No obstante, no abundó sobre un posible aviso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en caso de hacerlo.

“¿Podría lanzar un ataque en México para frenar las drogas? Para mi está bien todo lo que tengamos que hacer para frenar las drogas… no digo que lo voy a hacer pero estaría orgullosos de hacerlo” Donald Trump

Donald Trump presume efectividad de ataques a embarcaciones en el Caribe

Donald Trump dijo que en sus pláticas con México saben cual es su postura dado que se están muriendo muchas personas como si fuera una guerra.

El presidente demócrata dijo que gracias a los ataques a embarcaciones en el Caribe y aguas internacionales se ha reducido el tráfico de drogas en 85 por ciento, ademas de que ironizó que no sabe de dónde viene el 15 por ciento restante.

En sus declaraciones desde la Casa Blanca aprovechó para decir que hay graves problemas en México y ejemplo de ello es la marcha de la generación Z de este fin de semana.