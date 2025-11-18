El gobierno de Estados Unidos aclaró el supuesto envío de tropas a México, asegurando que esto ocurrirá solo si lo pide el gobierno mexicano.

“No vamos a tomar acciones unilaterales o entrar y enviar tropas de Estados Unidos a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, entrenamiento, compartiendo inteligencia, con todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo pide. Pero tienen que pedirlo”. Marco Rubio

Y es que esta aclaración tiene lugar luego de las palabras que dijera el lunes 17 de noviembre el presidente Donald Trump, tras ser cuestionado sobre si estaría a favor de ataques o un posible envío de soldados de Estados Unidos a México para combatir al narcotráfico.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien. Haremos lo que tengamos que hacer para detener las drogas". Donald Trump

A través de un audio difundido por la embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de dicho país aclaró un posible envío de tropas a México para frenar el tráfico de drogas por parte de Trump.

En el mensaje, en voz del Secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Estados Unidos solo enviará soldados si lo pide el gobierno de México.

El funcionario señaló que Estados Unidos "no tomará acciones unilaterales", ni mucho menos enviarían tropas a territorio mexicano.

No obstante, Marco Rubio no descartó ayudar a México en el combate al narcotráfico, aunque enfatizó que ello sería mediante equipo, entrenamiento o compartir información entre agencias de seguridad.

El Secretario de Estado de Estados Unidos enfatizó que todas estas medidas ocurrirán únicamente si el gobierno de México lo pide, y no por decisión unilateral.