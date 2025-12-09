Donald Trump, presidente de Estados Unidos reveló que está analizando realizar una estrategia militar similar a la de Venezuela pero contra los cárteles de México.

¿Qué dijo Trump sobre una posible estrategia militar contrá cárteles en México?

Donald Trump fue entrevistado por Dasha Burns de Politico sobre las estrategias militares que ha aplicado a los barcos provenientes de Venezuela, cuestionándolo del porqué hacerlo si es que de este país no provienen las principales drogas consumidas en Estados Unidos como el fentanilo.

No obstante, el mandatario reveló que pese a que ellos no producen el fentanilo como México, siu trafican muchas otras drogas:

“Bueno, sí envían muchas drogas. Esos barcos vienen principalmente de Venezuela, así que diría que es significativo, y se pueden ver drogas en esas bolsas. Se ven estas bolsas por todo el barco, solo bolsas. Envían gente muy mala a nuestro país.” Donald Trump

Continuando con la entrevista, Donald Trump fue cuestionado sobre si realizaría las mismas estrategias militares en contra de los cárteles de México y Colombia, a lo que el presidente aseguró que lo haría: