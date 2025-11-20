El presidente Donald Trump estaría evaluando implementar nuevas medidas contra los cárteles mexicanos, que fueron designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

“El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga”. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, informó el jueves 20 de noviembre de 2025 que el gobierno de Donald Trump está interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles mexicanos.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca (Jacquelyn Martin / AP)

Donald Trump analiza tomar nuevas medidas contra cárteles mexicanos

De acuerdo con Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump evalúa nuevas medidas contra los cárteles mexicanos, aunque destacó los “avances históricos” que ha realizado el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Karoline Leavitt señaló que el gobierno de México ha mostrado una cooperación “extraordinaria” para frenar los cárteles mexicanos y la migración, pero Donald Trump espera que se implementen nuevas medidas.

Estas afirmaciones se dan luego de que Donald Trump dijera hace unos días que aún tiene problemas con México respecto al narcotráfico, pues continúa el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Cabe mencionar que el gobierno de Estados Unidos mantiene un operativo en el Caribe y el Pacífico con la justificación de combatir el narcotráfico en Latinoamérica. Los ataques de la incursión han dejado 80 muertos.