Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que en México, los cárteles del narcotráfico tienen más poder incluso que los gobiernos de algunos estados.

El funcionario estadounidense resaltó que la fuerza de las organizaciones criminales representan una preocupación significativa para el hemisferio norte, por lo que entran en la clasificación de Organizaciones Terroristas Transnacionales.

Asimismo, reiteró que no es necesario que sus acciones sean impulsadas por una ideología, pues al contar con armas, una organización e incluso inteligencia para sus operaciones, ya los clasifica en dicho rubro.

Marco Rubio aclara que Estados Unidos solo intervendrá en México por solicitud del gobierno

A pesar de que señaló que la fuerza de los cárteles mexicanos es preocupante para su país, donde son considerados Organizaciones Terroristas Transnacionales, no habrá intervención sin una solicitud del gobierno.

“Ya sabes, obviamente no quieren que intervengamos; no vamos a tomar medidas unilaterales ni a enviar fuerzas estadounidenses a México” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Resaltó que el gobierno de México ha reiterado que no buscan la intervención de Estados Unidos y han solicitado el respeto a la soberanía.

Sin embargo, aclaró que aún pueden ayudar con la lucha contra los cárteles mexicanos con:

equipamiento

entrenamiento

intercambio de inteligencia

Asimismo, resaltó que México recibirá “todo tipo de ayuda si la solicitan” .

Los cárteles mexicanos son más poderosos que las fuerzas del Estado, sentencia Marco Rubio

El secretario de Estado Marco Rubio señaló que en México existen áreas del país que son dirigidas y gobernadas por los cárteles, afirmación que ya había hecho anteriormente el presidente Donald Trump.

Asimismo, aseguró que hay estados donde los cárteles son más fuertes que la policía local e incluso que las fuerzas del orden federales.

“En México, hay áreas del país que francamente son dirigidas y gobernadas por estos cárteles, son más poderosas que las fuerzas policiales locales o incluso que las fuerzas nacionales” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Por otra parte, señaló que la fuerza de los cárteles mexicanos va más allá de su organización y del tráfico de drogas, pues han llegado a atacar a figuras públicas como:

periodistas

jueces

políticos, etc.



