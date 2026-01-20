La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos dio un nuevo paso este 20 de enero de 2026: desde el aeropuerto de Toluca fueron trasladados 37 narcotraficantes hacia distintas ciudades estadounidenses.

El operativo, confirmado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se realizó con apoyo de las Fuerzas Armadas y marca el tercer envío de internos de alto perfil en menos de un año.

Tercer traslado de capos, coordinado por Omar García Harfuch

Desde el aeropuerto de Toluca, Estado de México, fueron trasladadas a Estados Unidos 37 personas hoy 20 de enero 2026. Se trata del tercer traslado de narcotraficantes, anunciado por Omar García Harfuch en diciembre de 2025.

La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad continua, por lo que internos del penal del centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso) 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, fueron trasladados a bordo de un avión Hercules C130 de las Fuerzas Armadas, matrícula FAM3611.

Omar García Harfuch confirmó el traslado a Estados Unidos de “37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad” de México.

El secretario de seguridad destacó que se solicitó a Estados Unidos no solicitar la pena de muerte para ninguno de las 37 personas, de quienes se desconoce su identidad. El destino de cada integrante del grupo son diversas ciudades de Estados Unidos.

Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país. Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Suman 92 narcotraficantes enviados a Estados Unidos en este tercer traslado

Por otra parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, aseguró que este tercer traslado de narcotraficantes a Estados Unidos se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral.

Con este tercer traslado de criminales, suman 92 narcotraficantes de alto impacto que enfrentarán a la justicia estadounidense y que han sido enviados por esta administración.

Hasta ahora no se han revelado por parte de fuentes oficiales las identidades de estos criminales, pero García Harfuch adelanta que se trata de 37 operadores de organizaciones criminales.

Los traslados de narcotraficantes de México a Estados Unidos inició en el gobierno de Claudia Sheinbaum en febrero de 2025: