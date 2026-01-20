Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que hoy 20 de enero se mandaron 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos.

Pero ¿cuáles son los 37 capos que fueron entregados a Estados Unidos? Omar García Harfuch compartió que no se podrá solicitar la “pena de muerte” para ellos.

Los 37 capos del narcotráfico que han sido trasladado a Estados Unidos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, compartió que respetando la Ley de Seguridad Nacional y los “mecanismos de cooperación bilateral” se entregaron 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos.

Aunque la lista de los 37 capos del narcotráfico que fueron trasladados a Estados Unidos no se ha revelado por completo, estos son algunos de los enviados:

Pedro Inzunza Noriega “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”: Líder del Cártel de Los Beltrán Leyva

Ricardo González Sauceda “El Ricky”: Líder del Cártel del Noroeste

Armando Gómez Núñez “Delta1”: Líder de Los Deltas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Juan Pablo Bastidas Erenas “Payo Zurita”: Operador logístico del Cártel de Los Beltrán Leyva

Daniel Alfredo Blanco Joo “El Cubano”: Operador logístico del Cártel del Pacífico

"El Ricky" narcotraficante que fue trasladado a Estados Unidos. (@OHarfuch)

De estos 37 capos del narcotráfico trasladados a Estados Unidos, serán distribuidos en las cárceles de:

Washington

Houston

Nueva York

Pensilvania

San Antonio

San Diego

Con este último envío de capos del narcotráfico trasladados a Estados Unidos, son un total de 92 los que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado en resguardo del país Norteamericano.