Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que hoy 20 de enero se mandaron 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos.
Pero ¿cuáles son los 37 capos que fueron entregados a Estados Unidos? Omar García Harfuch compartió que no se podrá solicitar la “pena de muerte” para ellos.
Los 37 capos del narcotráfico que han sido trasladado a Estados Unidos
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, compartió que respetando la Ley de Seguridad Nacional y los “mecanismos de cooperación bilateral” se entregaron 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos.
Aunque la lista de los 37 capos del narcotráfico que fueron trasladados a Estados Unidos no se ha revelado por completo, estos son algunos de los enviados:
- Pedro Inzunza Noriega “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”: Líder del Cártel de Los Beltrán Leyva
- Ricardo González Sauceda “El Ricky”: Líder del Cártel del Noroeste
- Armando Gómez Núñez “Delta1”: Líder de Los Deltas del Cártel Jalisco Nueva Generación
- Juan Pablo Bastidas Erenas “Payo Zurita”: Operador logístico del Cártel de Los Beltrán Leyva
- Daniel Alfredo Blanco Joo “El Cubano”: Operador logístico del Cártel del Pacífico
De estos 37 capos del narcotráfico trasladados a Estados Unidos, serán distribuidos en las cárceles de:
- Washington
- Houston
- Nueva York
- Pensilvania
- San Antonio
- San Diego
Con este último envío de capos del narcotráfico trasladados a Estados Unidos, son un total de 92 los que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado en resguardo del país Norteamericano.