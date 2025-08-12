La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy martes 12 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En la conferencia de hoy martes 12 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre los supuestos sobornos de empresarios a funcionarios de Pemex.

La presidenta de México resaltará que ya quedó instalada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que impulsará.

En otros temas, es posible que Claudia Sheinbaum mencione la resolución de la Fiscalía de Veracruz sobre que la maestra Irma Hernández Cruz fue torturada.

Es posible que Claudia Sheinbaum también responda a Alessandra Rojo de la Vega, quien defendió la “resistencia democrática” tras ser mencionada en la mañanera.

Por otra parte, la presidenta podría contestar a la respuesta de Organización Nariz Roja por la presencia de Margarita Zavala en marcha por medicamentos contra el cáncer.

Nota en desarrollo. En breve más información...