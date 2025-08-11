La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se burló del empresario y analista Simón Levy; “es un aspirante a agente de la DEA”, aseguró la mandataria federal en Palacio Nacional.

Hoy lunes 11 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las publicaciones en redes sociales que ha realizado Simón Levy, quien se ha presentado como asesor del gobierno de Estados Unidos y señalado que funcionarios de Morena son investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cabe resaltar que la propia Embajada de Estados Unidos en México, desmintió y exhibió lo dicho en la cuenta de X de Simón Levy. Dado lo anterior, la presidenta de México hizo referencia a este caso en Palacio Nacional: