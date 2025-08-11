La Organización Nariz Roja respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la presencia de la diputada Margarita Zavala durante la marcha para exigir medicamentos contra el cáncer en los hospitales e instituciones de salud en el país.

A través de su cuenta de X, la organización Nariz Roja aseguró que Claudia Sheinbaum miente al señalar que la marcha para exigir medicamentos oncológicos en México fue encabezada por Margarita Zavala.

Nariz Roja acusó que la presidenta intenta desviar la atención del objetivo real de la manifestación con la presencia de la legisladora panista.

“Está como ayer la marcha esta de los medicamentos... Margarita Zavala la encabezaba”, expresó Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este lunes.

Organización Nariz Roja pide que Claudia Sheinbaum demuestre que Margarita Zavala encabezó marcha por medicamentos contra el cáncer

Luego de que Claudia Sheinbaum minimizó la marcha por medicamentos contra el cáncer en la Ciudad de México (CDMX), la Organización Nariz Roja pidió a Claudia Sheinbaum demostrar que Margarita Zavala fue quien encabezó la manifestación.

La organización civil retó a la mandataria mexicana a demostrar que Margarita Zavala era quien encabezó la movilización de este domingo. Dijo que si resultaba cierto, cerrarían la asociación y pedirían disculpas públicas y en caso contrario, Sheinbaum debía aceptar el desabasto de medicamentos y presentar una disculpa hacia todos los asistentes a la marcha, entre ellos niños con cáncer.

Nariz Roja pidió frenar la politiquería y llamó a la mandataria a aceptar sus errores y su responsabilidad.

“Si nos demuestra que la diputada encabezaba la marcha como mencionó esta mañana cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas , si ella mintió que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes entre ellos niños con cáncer y sus familias, ya basta de politiquerías y que busquen como no aceptar sus errores y su irresponsabilidad. Claudia atiende, México se muere!!” Asociación Nariz Roja

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el desabasto de medicamentos contra el cáncer?

Durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum aseguró que su administración está dándole el seguimiento personal a la llegada de medicamentos a todos los centros de salud.

Detalló que solicitó que le enviaran la relación de los medicamentos oncológicos que estaban llegando a las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar.

“Estamos dándole seguimiento personal a la llegada de medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar, son 72 o 76″ Claudia Sheinbaum

Sheinbaum proyectó una serie de fotos de anaqueles con medicamentos contra el cáncer y el proceso de abastecimiento en hospitales del país como el Hospital de la Niñez Poblana, el Hospital General de Tijuana, entre otros.

La presidenta adelantó que el próximo martes dará el banderazo de salida a las rutas de la salud, donde todas las entidades que cuentan con IMSS Bienestar ya tienen camionetas de la salud para garantizar la distribución de los medicamentos adquiridos.







