Luis Rey García Villagrán, el activista pro migrantes, fue liberado tras haber sido detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 5 de agosto de 2025.

El activista era acusado de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas , haciendo uso de sus fundaciones para emprender una red de polleros e ingresar migrantes a México de manera ilegal.

La FGR también señaló a Luis Rey García Villagrán de distribuir droga en el territorio nacional mediante la fachada de sus organizaciones pro migrantes.

Liberan a Luis Rey García Villagrán, activista pro migrantes

A casi una semana de su detención, el activista Luis Rey García Villagrán ya fue liberado porque la FGR no pudo acreditar la culpabilidad de los delitos por tráfico de migrantes y delincuencia organizada.

José Antonio Martínez Sánchez, abogado defensor de Luis Rey García Villagrán, detalló que lograron comprobar que el activista es realmente una persona defensora de derechos humanos, especialmente de migrantes.

Con la documentación presentada, el juez de distrito del Ramo Penal Federal, Jonathan Francisco Izquiero Prieto, ordenó la liberación del activista pro migrantes ante la falta de datos que probaran la culpabilidad.

A pesar de que Luis Rey García Villagrán fue liberado por no ser vinculado a proceso, no significa el cese de la investigación, ya que esta puede continuar si la autoridad lo determina para detectar cualquier delito.

Luis Rey García Villagrán (Especial)

Esto dijo Luis Rey García Villagrán, activista pro migrantes, tras salir de la cárcel

A su salida de la cárcel, Luis Rey García Villagrán fue interrogado por medios de comunicación, ante quienes expresó la pena que siente por cómo fue manejado su caso por el gobierno federal y el gobierno de Chiapas.

“El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana A.C., reconocido por la Secretaría de Gobernación”. Luis Rey García Villagrán

El activista declaró que debido a que existe mucha persecución gubernamental en Chiapas, pensará seriamente junto con su familia cuál será el camino que tomará para su futuro.

Al ser cuestionado sobre si su detención fue resultado de una presión de Estados Unidos hacia México por las caravanas de migrantes, Luis Rey García Villagrán dijo: “Estados Unidos me sacó de acá”, sin agregar mayores detalles.