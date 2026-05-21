La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del legendario boxeador Julio César Chávez, ocurrida la mañana del 20 de mayo de 2026 en Culiacán, Sinaloa.

El arresto, ejecutado por la Policía Estatal Preventiva, se registró en la carretera Culiacán-Navolato y quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones.

El boxeador de 36 años de edad fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo oficial de la captura del hijo de Julio César Chávez.

Hijo de Julio César Chávez es detenido en Culiacán

La mañana del 20 de mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de Omar Alonso Chávez Carrasco, de 36 años de edad, reconocido boxeador e hijo de la leyenda del deporte mexicano, Julio César Chávez.

De acuerdo con la información integrada en el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Estatal Preventiva este miércoles, 20 de mayo de 2026, a las 8:53 horas.

El operativo de captura tuvo lugar en la capital sinaloense, específicamente en la Carretera Culiacán a Navolato, a la altura del kilómetro 9.5, en las inmediaciones del Complejo de Seguridad Pública.

Al momento de su detención, Chávez Carrasco vestía una camisa de manga larga a botones color azul, pantalón de mezclilla y tenis negros.

En la ficha técnica se le describe como un hombre de 180 centímetros de estatura, complexión delgada, tez morena clara y cabello corto color castaño.

Tras su arresto, el atleta fue trasladado y puesto a disposición del Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto, ubicado en la ciudad de Culiacán, donde su estatus actual figura como “en traslado” hacia dicha institución.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo oficial que originó su detención.