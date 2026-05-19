La presión social contra el proyecto turístico “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, sigue creciendo.

Y es que tras abrirse una petición en Change.org, esta ya superó los 3.5 millones de firmas para detener el proyecto en Mahahual, convirtiéndose en una de las movilizaciones ambientales más grandes en defensa del Caribe mexicano.

Más de 3.5 millones de personas exigen frenar proyecto turístico en Mahahual

Activistas, habitantes y organizaciones ambientalistas han alertado que el megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual pondría en riesgo manglares, arrecifes y especies protegidas en una de las zonas más biodiversas de Quintana Roo.

3.5 millones han firmado la petición de detener el proyecto turñistico en Mahahual, Quintana Roo (Change.org)

El desarrollo contempla un parque acuático, playas artificiales, restaurantes, albercas y atracciones para la llegada de hasta 20 mil turistas diarios a Mahahual.

La petición de Change.org contra el proyecto de “Perfect Day México” está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum en donde se exige cancelar el proyecto y realizar una evaluación ambiental independiente.

Ambientalistas alertan por impacto en manglares y arrecifes

De acuerdo con colectivos ambientales y habitantes de Mahahual, el desarrollo podría afectar manglares, arrecifes coralinos y especies protegidas de la región.

Asimismo, la petición creada en Change.org que ha sido firmada por más de 3.5 millones de personas, advierte sobre el aumento de contaminación, residuos y presión hídrica en una zona considerada uno de los últimos ecosistemas relativamente conservados del Caribe mexicano.

3.5 millones han firmado la petición de detener el proyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo (Change.org)

Sus impulsores sostienen que Mahahual “no es un parque de diversiones”, sino un ecosistema clave para tortugas marinas, manatíes y el segundo arrecife coralino más grande del mundo.

Organizaciones como Greenpeace y activistas locales han señalado presuntas irregularidades en permisos y cambios de uso de suelo relacionados con el megaproyecto turístico.

Incluso, en meses recientes autoridades ambientales suspendieron temporalmente algunas obras por posibles afectaciones al medio ambiente.

El caso de Mahahual se ha convertido en un debate entre desarrollo turístico y conservación ambiental en el Caribe mexicano, mientras miles de personas continúan sumándose a la exigencia de proteger la zona en Quintana Roo.