La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay división entre los militantes de Morena a pesar de los escándalos recientes.

Desde la conferencia mañanera del 11 de agosto, aseguró que el movimiento está “muy cohesionado” y muy unido, por lo que “se van a quedar con las ganas” de verlos divididos.

Asimismo, aceptó que hay diferencias de opiniones dentro de Morena; sin embargo, esto no implica una división sino la unidad a pesar de ello.

Claudia Sheinbaum acepta que hay diferencias en Morena pero no división

Claudia Sheinbaum aprovechó la conferencia mañanera del 11 de agosto para señalar que, pese a lo que buscan imponer sus adversarios, en Morena no hay división.

La presidenta señaló “cómo son de fantasiosos los comentócratas” a quienes les gusta mostrar que tienen información de ‘buena fuente’ para decir lo que pasa “dentro de nuestro movimiento”.

Sin embargo, esto está fuera de la realidad, pues Morena es un movimiento muy cohesionado y “estamos muy unidos”, pese a los escándalos recientes que han involucrado a algunos de sus integrantes.

Claudia Sheinbaum dijo que Morena no va a terminar como “esos partidos de pensamiento único” y señaló la importancia de que existan diferencias en el pensamiento de los militantes.

“Nuestro movimiento está muy cohesionado. Estamos muy unidos. ¿Hay diferencias? Sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único... eso no somos ni pretendemos serlo. Hay discusión dentro del movimiento que representamos. Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas, porque aquí no va a haber división. Hay mucha unidad" Claudia Sheinbaum

Por ello, Claudia Sheinbaum aseveró que “nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a a haber división”.

Claudia Sheinbaum asegura que no hay división en Morena. Estos son los escándalos recientes del movimiento

Claudia Sheinbaum defendió la unión que existe en Morena, a pesar de los recientes escándalos en los que se han visto envueltos algunos de sus militantes.

Este es el caso de Adán Augusto López, quien fue criticado internamente por su presunta relación con el crimen organizado a través de Hernán Bermúdez Requena.

Por este escándalo, se realizó un exhorto al senador para que solicitara una licencia hasta que se aclarara el caso que lo relacionaría con el grupo criminal La Barredora.

A este escándalo, se suman las recientes vacaciones por Europa de diputados y senadores de Morena durante el receso legislativo.

Así como las de Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena, por Japón, quien fue visto en los lugares más exclusivos del país nipón.