Para todos los clientes del banco y aerolínea, se dio a conocer que la tarjeta Santander Aeroméxico cerrará su ciclo el próximo 30 de junio de 2026, lo que significa que perderá todos sus beneficios.

Si bien la tarjeta Santander Aeroméxico seguirá funcionando como forma de pago tradicional, ya no contará con ninguno de los incentivos ligados a la aerolínea.

Tarjeta Santander Aeroméxico (Santander)

Tarjeta Santander Aeroméxico no tendrá beneficios a partir del 30 de junio

En un anuncio oficial, tanto del banco como de la aerolínea, se confirmó que la tarjeta Santander Aeroméxico dejará de funcionar en relación a los beneficios que ofrece, a partir del 30 de junio.

Será en esa fecha cuando la tarjeta Santander Aeroméxico perderá los siguientes beneficios:

Acumulación de puntos

Bonos de gasto anual

Acceso sin costo a salón premier

Boletos 2x1 en vuelos nacionales

Documentación, abordaje prioritario y maleta adicional

2 ascensos a cabina premier

Santander señaló que la tarjeta seguirá sirviendo para compras, pagos y operaciones, como cualquier otro “plástico” tradicional.

Mientras que Aeroméxico mencionó que desde el 1 de julio contarán con una nueva tarjeta, aunque todo indica que será con otro banco que no se ha revelado hasta el momento.

Tarjeta Santander Aeroméxico (Santander)

¿Será posible reclamar los beneficios de la tarjeta Santander Aeroméxico?

Clientes no han tomado bien la cancelación de la tarjeta Santander Aeroméxico, principalmente en relación a lo que sucederá con los beneficios.

Señalando si habrá forma de reembolso o reclamar los beneficios que tienen vigentes en la tarjeta Santander Aeroméxico; sin embargo, hasta el momento ni el banco ni la aerolínea han dicho algo al respecto.

Dando a entender que no importando lo acumulado, todo se cancelará a partir del 1 de julio y no habrá manera de reembolso o traspaso a la nueva tarjeta de la aerolínea.

Siendo la recomendación que gastes y uses lo antes posible todos los puntos y demás que tengas en la tarjeta, antes de que la misma sea cancelada en poco más de un mes.