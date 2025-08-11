Tras ser nombrada en la conferencia mañanera, Alessandra Rojo de la Vega respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la “resistencia democrática” a la que ha llamado.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy lunes 11 de agosto que Julián Mazoy de SDPnoticias señaló a Claudia Sheinbaum el llamado de Alessandra Rojo de la Vega sobre la “resistencia democrática” por lo que la alcaldesa señaló un abuso del poder.

Al respecto, Julián Mazoy mencionó a la presidenta que la “resistencia” que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, la cual marchará en próximos días, sería de una derecha más radical, “para salvar a nuestro México”.

Alessandra Rojo de la Vega responde a Claudia Sheinbaum y defiende la “resistencia democrática”

En respuesta a Claudia Sheinbaum, mediante un video en sus redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega señaló que la “resistencia democrática” es por la preocupación de los excesos de Morena y el que se obligue a la ciudadanía a disculparse.

Alessandra Rojo de la Vega habló sobre diversos temas, pero destacó que los mexicanos que representaría la “resistencia democrática” están preocupados porque Morena se está convirtiendo en lo que juraron destruir.

Además de mencionar los “graves y múltiples” señalamientos que existen en contra de varios funcionarios de Morena referente a vínculos del crimen organizado, como mencionó Alessandra Rojo de la Vega.

Igualmente en su mensaje, Alessandra Rojo de la Vega comparó la economía de México, que a su parecer, pese a celebrar que va mejorando, ocurre lo mismo que con Cuba o Haití y cada día alcanza para menos.

Y es que apuntó que Morena está saqueando el presupuesto, además de asfixiar a las instituciones, por lo que su “resistencia democrática” está contra la corrupción pero también de los errores de antes y de ahora.

Por otra parte, Alessandra Rojo de la Vega señaló que no busca la polarización, ya que con la “resistencia democrática” su partido es México, por lo que buscará que no se gobierne unos contra otros

Cuarta vez en la mañanera… ahhhh pic.twitter.com/nhw4FmrBem — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 11, 2025

Alessandra Rojo de la Vega: Convoca a marchar este día por la “resistencia democrática”

Alessandra Rojo de la Vega finalizó su respuesta a Claudia Sheinbaum invitando a la ciudadanía a sumarse a la marcha de la “resistencia democrática” el 31 de agosto desde la Diana Cazadora a las 11:00 horas.

En un video previo, Alessandra Rojo de la Vega había hecho un llamado a los artistas que quieran alzar la voz a acompañarla en la marcha por la “resistencia democrática”, en un movimiento de unidad.

Acorde con lo mencionado por Alessandra Rojo de la Vega, la marcha de “resistencia democrática” es por la defensa de México, para ir contra quienes quieren personas distraídas y no involucradas.

Esto fue señalado por Julián Mazoy durante la conferencia mañanera a Claudia Sheinbaum, quien preguntó sobre la marcha, que podría compararse con la que recién encabezó Margarita Zavala.