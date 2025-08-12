El gobierno de Donald Trump investiga a Mario Alberto Ávila Lizárraga, residente permanente en Estados Unidos, por presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex): te decimos quién es él.

Hoy lunes 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos radicados en Houston están siendo acusados de sobornar a funcionarios de Pemex, ellos son:

Mario Alberto Ávila Lizarraga Ramón Alexandro Rovirosa Martínez

Pero ¿quién es Mario Alberto Ávila Lizárraga? Te decimos todo lo que se sabe del empresario mexicano investigado por el FBI por sobornos a funcionarios de Pemex a cambio de contratos millonarios.

¿Quién es Mario Alberto Ávila Lizárraga?

Mario Alberto Ávila Lizárraga ha sido señalado como uno de los dos mexicanos que están siendo investigados por el FBI debido a presuntos sobornos a funcionarios de Pemex.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Mario Alberto Ávila Lizárraga vive en Spring, Texas, y aunque es un ciudadano mexicano, es un residente legal permanente en Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Mario Alberto Ávila Lizárraga?

Mario Alberto Ávila Lizárraga tiene 61 años de edad.

¿Cuál es la trayectoria de Mario Alberto Ávila Lizárraga?

Mario Alberto Ávila Lizárraga fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y compitió por la candidatura de este estado en 2009.

Asimismo, Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó como subdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción (PEP), pero fue inhabilitado en 2015 por presunta corrupción de Oceanografía.

La entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) dictó que Mario Alberto Ávila Lizárraga firmó a destiempo una adenda de un contrato de una empresa petrolera y utilizó el avión de la empresa con la que firmó contratos millonarios.

Mario Alberto Ávila Lizárraga es investigado por el FBI por sobornos a Pemex

Mario Alberto Ávila Lizárraga está siendo investigado por el Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) junto a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez por presuntos sobornos a Pemex.

De acuerdo con el comunicado del gobierno de Estados Unidos, Mario Alberto Ávila Lizárraga manipuló procesos de licitación para obtener contratos de millones de dólares con Pemex y la subsidiaria PEP.

Los sobornos a Pemex por parte de Mario Alberto Ávila Lizárraga habrían ocurrido entre 2019 y 2021, cuando la paraestatal era dirigida por Octavio Romero Oropeza y Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

Al igual que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, Mario Alberto Ávila Lizárraga es acusado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustanciales a esta ley.

Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez sobornaron con al menos 150 mil dólares y productos de Louis Vuitton y Hublot a funcionarios de Pemex para obtener contratos con ganancias de hasta 2.5 millones de dólares.

De encontrarse culpable, Mario Alberto Ávila Lizárraga podría enfrentar una pena máxima de cinco años en prisión por cada cargo y, además del FBI, el HSI estaría involucrado en las investigaciones.

Hasta el momento se ha notificado que el empresario mexicano Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien es residente permanente de Estados Unidos, se encuentra pródigo de la justicia.