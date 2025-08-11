Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reitera llamado tras caso Dato Protegido de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 11 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum retomó el caso de Dato Protegido de que dio su postura al respecto.

Ya pasaron los 30 días que la ciudadana, Karla María Estrella Murrieta se tenía que disculpar con la diputada Diana Karina Barreras, como parte de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al ser acusada de violencia de política de género, en este marco la presidenta de México recordó la importancia de la “humildad”.

Claudia Sheinbaum reitera llamado tras caso Dato Protegido de Diana Karina Barreras: le recuerda “Hay que ser humilde y sencillo”

Sobre la polémica que se ha generado en torno al caso de Dato Protegido de Diana Karina Barreras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum recordó que el poder se ejerce desde la humildad.

Recordó que una persona que está bajo un cargo público debería de ser “humilde y sencillo”.

“El poder se ejerce con humildad, todo y particularmente los que somos parte de este movimiento de Transformación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum reitera llamado tras caso Dato Protegido de Diana Karina Barreras: pide a la oposición no caer en hipocresía

Como parte de la reflexión realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al caso de Dato Protegido de Diana Karina Barreras pidió directamente a la oposición no caer en la hipocresía.

Porque se “rasgan las vestiduras” ante casos como el de "Dato Protegido“, asimismo , la presidenta Claudia Sheinbaum retomó su postura de que los servidores públicos, así como los miembros de la Cuarta Transformación, ”siempre" deben de actuar con “humildad y sencillez en la justa medianía”.

Recordó además, que esta lección viene desde el ex presidente Benito Juárez y del legado que también dejó el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió que el “pueblo no quiere a los gobernantes que usaban parafernalias” y que se alejaban de la gente.

De igual forma recordó que su movimiento, en referencia al de la Cuarta Transformación, surgió con ética y cercanía a la gente.