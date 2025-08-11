Dulce, niña de 12 años, fue asesinada en Chalco, Estado de México y de acuerdo con lo indicado en verisiones preliminares, su muerte habría sido igual que la de Fernandito.

Lo anterior debido a que en los reportes extraoficiales del caso se apunta que la menor de edad, habría sido asesinada debido a una supuesta deuda económica que mantenía su familia.

La información que se ha dado a conocer establece que fue hoy lunes 11 de agosto cuando Dulce, niña de 12 años, fue asesinada en un ataque armado ejecutado en su casa en Chalco.

Dulce, niña de 12 años, asesinada en Chalco (@AlexSanchezMx / X)

En específico, se establece que la víctima murió en un ataque directo que se realizó en el domicilio en el que vivía con sus abuelos, ubicado en el pueblo de San Pablo Atlazalpan.

El caso recuerda al de Fernandito, el niño de 5 años de edad que fue secuestrado y asesinado por supuestos prestamistas que querían cobrar una deuda de mil pesos a la madre del menor.

Nota en desarrollo. En breve más información.