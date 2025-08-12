El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Ciudad de México (CDMX) es “uno de los peores lugares del mundo”, en un intento por comparar la inseguridad que vive Washington, la capital estadounidense.

La razón se debe a que, según Donald Trump, actualmente Washington registra niveles de violencia nunca antes vistos en esa zona de Estados Unidos, situación que solo puede ser comparable a lugares de alta criminalidad, como la CDMX.

A pesar de que Donald Trump ha calificado a la CDMX como uno de los “peores lugares del mundo”, cabe destacar que la capital del país ni siquiera es uno de los 5 estados más peligrosos de México.

Victoria Alada o Ángel de la Independencia (Isaac Esquivel )

Donald Trump dijo que CDMX “es de los peores lugares del mundo”, pero también arremete contra Bogotá al compararlos con Washington

En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump presentó una tabla donde se mostraban las ciudades con más asesinatos por cada 100 mil habitantes, en la que destacaron las capitales de:

Washington de Estados Unidos: Con 27.54 por ciento

CDMX de México: Con 15.1 por ciento

Bogotá de Colombia: Con 10.6 por ciento

Islamabad de Pakistán: Con 9.2 por ciento

Lima de Perú: Con 7.6 por ciento

Ottawa de Canadá: Con 2.17 por ciento

En ese contexto, el presidente Donald Trump comparó a Washington con la CDMX en términos de inseguridad y violencia, destacando que ahora la capital estadounidense supera en criminalidad a los peores lugares del mundo.

“La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares de los que se habla como los peores lugares del mundo”, dijo Trump.

Donald Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Washington por niveles de inseguridad en capital de Estados Unidos

Ante los altos índices de homicidios que “solo pueden ser comparables a los peores lugares del mundo”, el presidente Donald Trump dijo que se desplegará al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington.

De igual forma, la Policía de Washington DC pasará a ser controlada por su Gobierno, a fin de “restablecer el orden público y la seguridad” de la capital estadounidense, según comentó.

“Nuestra ciudad capital está bajo ataque de pandillas violentas, criminales, maníacos y vagabundos y esto no puede pasar más” Trump

La fiscal general Pam Bondi será la encargada de supervisar la toma de control federal de la Policía de Washington, por lo que aseguró que el crimen de la capital será exterminado.