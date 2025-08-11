La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy lunes 11 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy lunes 11 de agosto de 2025 se realizará la sección “Humanismo Mexicano y Memoria Histórica”.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy lunes 11 de agosto de 2025, Claudia Sheinbaum hablará sobre el decreto de Donald Trump sobre el narcotráfico y un ataque militar de Estados Unidos.

En ese sentido, la presidenta de México se pronunciará por reportaje de The New York Times sobre el Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo en Estados Unidos.

Es posible que Claudia Sheinbaum mencione la suspensión de operaciones en el AICM ayer domingo 10 de agosto a causa de las fuertes lluvias en la CDMX.

La presidenta también podría ser cuestionada por la marcha nacional por el desabasto de medicinas, principalmente de medicamentos oncológicos.

Claudia Sheinbaum volvería a retomar el tema de los Adidas Oaxaca Slip On, luego de que su diseñador, Willy Chavarría, se disculpó por la apropiación cultural de los huaraches oaxaqueños.

Nota en desarrollo. En breve más información...