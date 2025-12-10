Este martes 9 de diciembre se reportó el ataque con explosivo a una vivienda ubicada en el municipio de Santiago Maravatío, en Guanajuato, el cual habría estado dirigido a la coordinadora de Seguridad local .

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades federales investigan la posibilidad de que se haya utilizado un dron para cometer este ataque.

Atacan con explosivo la vivienda de coordinadora de Seguridad en Maravatío, Guanajuato

Este día autoridades de Guanajuato dieron a conocer que se registró un ataque explosivo contra la vivienda de la coordinadora de Seguridad en Santiago Maravatío, Guanajuato, ubicada sobre la avenida Zaragoza.

Autoridades manifestaron que el ataque ocurrió durante la noche del lunes 8 de diciembre, del cual la funcionaria resultó ilesa y solo se reportaron daños materiales

Debido a la emergencia se generó una fuerte movilización de elementos federales, siendo agentes de la Guardia Nacional y soldados del Ejército mexicano quienes acudieron al llamado.

Asimismo, se requirió de la presencia de elementos del cuerpo antibombas del Ejército, quienes al revisar la vivienda encontraron restos de una carga explosiva.

Las primeras investigaciones señalan que se habría utilizado un dron para cometer el ataque, por lo que hasta el momento no se reportan detenidos.

Violencia en México (Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)

En tanto, el perímetro de la vivienda fue asegurado este martes, con el objetivo de que agentes periciales levantaran pruebas que sirvan para las investigaciones.

Además, se llevan a cabo diversos operativos en diversas zonas del municipio, con la finalidad de localizar a los posibles responsables de este ataque.