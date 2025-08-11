La profesora jubilada que trabajaba como taxista, Irma Hernández Cruz murió por tortura, de acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Así lo reveló la titular de la dependencia estatal, Verónica Hernández Giadans, quien echó por tierra lo dicho días atrás por Rocío Nahle, quien sostuvo que la docente murió por infarto.

Al respecto, la titular de la Fiscalía de Veracruz resaltó que se ha podido identificar que Irma Hernández Cruz murió por tortura y no por infarto como había mencionada Rocío Nahle.

Rocío Nahle dijo que Irma Hernández Cruz murió de un infarto (Michelle Rojas / SDPnoticias.com)

Irma Hernández Cruz murió por tortura, reporta Fiscalía de Veracruz

El 24 de julio de 2025, autoridades del estado de Veracruz localizaron el cuerpo sin vida de la profesora jubilada, Irma Hernández Cruz, al interior de una construcción rústica en Tepetzintlilla.

Tan solo un día después del hallazgo de los restos de la ex docente, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle, aseveró durante una entrevista que la profesora murió por un infarto.

Los dichos de la mandataria generaron una oleada de críticas en su contra, pues se le acusó de intentar minimizar el caso y a más de 2 semanas de los hechos, la Fiscalía de Veracruz emitió una nueva versión.

Fue la fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, quien ofreció una rueda de prensa el lunes 11 de agosto en la que resaltó que Irma Hernández Cruz murió por tortura.

Al respecto, la fiscal estatal sostuvo que la profesora jubilada que había sido secuestrada el 18 de julio, murió debido a la “agresión, tortura y violencia ejercida” por sus captores.

Cabe destacar que ante las críticas que recibió por sus dichos sobre el caso, Rocío Nahle insistió en su postura e incluso acusó que se estaba efectuando una campaña mediática en su contra.

Lo anterior debido a que el 29 de julio, reafirmó la versión sobre el supuesto infarto como causa de muerte y apuntó que esa era la realidad en torno a los hechos “les guste o no”.

Irma Hernández Cruz: cuatro personas han sido vinculadas a proceso

Luego de indicar que Irma Hernández Cruz murió por tortura, la titular de la Fiscalía de Veracruz confirmó que hasta el momento van cuatro personas detenidas y vinculadas a proceso.

Sobre el tema, la funcionaria expuso que se tratan de tres hombres y una mujer, presuntos integrantes de La Mafia Veracruzana, grupo señalado por extorsionar a taxistas que operan en la región.

Según la investigación, los implicados participaron en el secuestro, retención forzada y difusión de un video donde Irma Hernández Cruz aparece coaccionada y lanzando advertencias bajo amenaza.

Tras la detención de los sujetos, una jueza de control procedió con la validación de datos de prueba presentados por la Fiscalía, entre ellos testimonios, geolocalización y peritajes forenses.

Al determinar que los materiales muestran a los acusados como participantes del cautiverio de Irma Hernández Cruz, la jueza resolvió la vinculación a proceso de los tres hombres y la mujer.

El proceso penal continuará en el penal de Tuxpan, donde permanecen bajo prisión preventiva, mientras se amplía la investigación sobre otros posibles responsables del crimen contra Irma Hernández Cruz.