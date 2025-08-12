El gobierno de Donald Trump acusó a dos empresarios de México por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de obtener contratos millonarios.

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Houston, se trataría de los empresarios:

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez

Mario Alberto Ávila Lizarraga

Los dos empresarios son residentes de Houston, Estados Unidos, y están siendo acusados de manipular el proceso de licitación en los proyectos de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Estados Unidos acusa a empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga de ofrecer sobornos a Pemex

El lunes 11 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que dos mexicanos radicados en Houston están siendo acusados de sobornar a funcionarios de Pemex.

Asimismo, en el comunicado de Estados Unidos se reveló que se trataría de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años de edad, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años de edad.

Según el fiscal Matthew R. Galeotti, los dos empresarios mexicanos manipularon el proceso de licitación para obtener contratos de millones de dólares y con esta acusación se busca dejar un claro mensaje.

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”. Fiscal Matthew R. Galeotti

Los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga son residentes de Texas y, según las acusaciones, ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares para obtener negocios de hasta 2.5 millones.

FBI investiga en Estados Unidos a los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga por sobornos a Pemex

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y el HSI investigan el caso de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga.

Ambos empresarios están acusados formalmente en el Distrito Sur de Texas de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustanciales a esta ley.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga podrían enfrentar una pena máxima de cinco años en prisión por cada cargo en los que se les encuentre culpables.

Hasta el momento se sabe que Mario Alberto Ávila Lizarraga se encuentra prófugo de la justicia y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez compareció el lunes 11 de agosto ante un juez de Estados Unidos.