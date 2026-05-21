Addis Tuñón sustituye a Maribel Guardia como tutriz de su nieto, por lo que la conductora será la encargada de velar por los intereses testamentarios del menor.

El miércoles 20 mayo notificaron a Maribel Guardia que dejó de ser tutriz de su nieto sobre la herencia de Julián Figueroa.

La conductora reveló en De Primera Mano que su primera actividad como tutriz de José Julián Figueroa será solicitar la remoción de Marco Chacón como tutor del menor.

Addis Tuñón es nombrada tutora del nieto de Maribel Guardia

La tutela legal de José Julián Figueroa es de Imelda Garza Tuñón, pero Addis Tuñón será quien vigile los intereses del menor en la sucesión testamentaria de Julián Figueroa.

Además, tendrá que corroborar que el nieto de Maribel Guardia tenga acceso a los derechos fundamentales como educación y alimentos, entre otros.

Addis Tuñón aclaró que Maribel Guardia nunca tuvo acceso al dinero heredado a su nieto, solo supervisó la administración del albacea de la herencia de Julián Figueroa.

EXCLUSIVA ¡Maribel Guardia es DESTITUIDA como TUTRIZ de su nieto y Addis Tuñón la SUSTITUYE! Pedirá una rendición de cuentas sobre la herencia de Julián Figueroa#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/XO4FFCYgXz — De Primera Mano (@deprimeramano) May 20, 2026

La conductora asegura que Maribel Guardia fue destituida como tutriz porque no supervisó de forma adecuada que su nieto recibiera la pensión correspondiente desde la muerte de Julián Figueroa.

El actual tutor de la herencia del menor es Marco Chacón y Addis Tuñón adelantó que solicitará que sea removido de este cargo.

“La persona que queda como tutriz a partir de hoy es su servidora, Addis Tuñón, nombrada por el juez. Se me nombra como tutora definitiva, lo hace el juez, no lo hace la familia” Addis Tuñón

Addis Tuñón aclaró que ella no va a manejar el dinero de la herencia de Julián Figueroa, solo va a supervisar.

“La primera acción te tomo yo como tutriz en este cargo es pedir la remoción de Marco Chacón como albacea, esta solicitud ya se hizo” Addis Tuñón

Addis Tuñón (Instagram/@tunonaddis)

Addis Tuñón exigirá que el nieto de Maribel Guardia tenga acceso a una pensión

Además de revocar a Marco Chacón como albacea de la herencia de Julián Figueroa, pedirá que se le dé la pensión correspondiente al menor.

“Pediré que el niño tenga acceso a alimentos y lo necesario para su educación, su salud y entretenimiento sean cubiertos”, dijo Addis Tuñón.

La conductora asegura que Julián Figueroa sí dejó bienes para cubrir los gastos de su hijo y solicitará una rendición de cuentas de cómo se han utilizado los bienes del cantante tras su muerte.