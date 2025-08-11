La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la comisión presidencial para la reforma electoral, que estará encabezada por Pablo Gómez, quedó instalada este lunes 11 de agosto de 2025.

Con su instalación avanza la planeación de foros que se realizarán en todo México, según comentó Claudia Sheinbaum al establecer la Comisión Presidencial en Palacio Nacional.

La Comisión Presidencial tendrá el objetivo, en términos generales, de convocar a la ciudadanía a expresar su opinión sobre la reforma electoral , expuso Pablo Gómez tras presentar el plan general de trabajo.

Pablo Gómez presenta el plan general de la comisión presidencial para la reforma electoral

El titular de la comisión presidencial, Pablo Gómez, presentó el plan general de trabajo, el cual tendrá el objetivo de convocar a la ciudadanía para expresarse sobre la reforma electoral para México.

Tal como adelantó Pablo Gómez, la finalidad de esta comisión presidencial será escuchar nuevas críticas, opiniones y propuestas, de manera amplia e incluyente a la ciudadanía en general.

“El objeto de la Comisión es realizar consultas de análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma” Pablo Gómez

Las consultas incluirán a todos los sectores. El extitular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) mencionó algunos ejemplos, como:

organizaciones sociales y civiles

partidos nacionales y locales

comunidades indígenas

integrantes de centros de educación e investigación

autores y analistas sobre temas políticos

organización y centros de migrantes mexicanos en el extranjero

órganos electorales, administrativos y judiciales

La comisión presidencial, refirió Pablo Gómez, llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas. Por su parte, toda la ciudadanía podrá acceder a través del portal oficial de Internet.

“Que será abierto a las críticas, opiniones y propuestas”. Dijo que serán publicadas en este mismo medio en su totalidad.

¿Quiénes encabezarán comisión presidencial para la reforma electoral? Esto dijo Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la presidenta adelantó que la comisión presidencial estará integrada por funcionarios de alto nivel, entre ellos:

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar

Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino

Consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy

Titular de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel

Coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas