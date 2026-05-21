Este miércoles 20 de mayo se dio a conocer la detención de Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, en Culiacán, Sinaloa; algo inesperado incluso para el boxeador, como se puede ver en sus publicaciones de Instagram.
Pues la última publicación de Omar Chávez en Instagram, previo a su arresto, no muestra signos de preocupación o que tuviera problemas con las autoridades.
¿Qué publicó Omar Chávez en Instagram antes de su detención?
En la última historia de Instagram de Omar Chávez, se puede ver al boxeador en su cama, al parecer después de despertar, ya que está despeinado y no teme jugar con la cámara.
Se trata de una foto bastante desenfadada por parte de Omar Chávez, como cualquier otro momento en su vida cotidiana que comparte constantemente en Instagram.
De hecho, en otras de sus historias se le puede ver con sus amigos y familia, haciendo cosas comunes sin que haya algún indicio de que pudiera ser arrestado o que hablara de esto de manera abierta.
Aún más, se le notaba más preocupado por asegurar una nueva pelea que por alguna cuestión relacionada a las autoridades de México.
Ya que en esas otras historias mencionó constantemente al boxeador Andreas Katzourakis, quien acababa de ganar un combate hace unos días.
¿Por qué fue arrestado Omar Chávez?
Hasta el momento, no hay detalles del por qué Omar Chávez fue arrestado este 20 de mayo de 2026 en Culiacán, Sinaloa.
Lo único que se sabe es que Omar Chávez fue llevado al Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en la misma demarcación, por parte de la Policía Estatal Preventiva, que fue la misma que hizo la detención.
Cosa que resulta por demás extraña para la opinión pública, pues han pasado más de 12 horas sin que se dé una declaración al respecto, ya sea por parte de las autoridades o de los familiares del boxeador.