Si quieres asistir al Corona Capital 2026, acá te compartimos los precios de boletos y fecha de preventa para el festival musical.

Este lunes 18 de mayo se liberó el cartel del Corona Capital 2026 con Gorillaz, Twenty One Pilots, Strokes y The XX en el lineup.

Precio de boletos para el Corona Capital 2026

El precio de boletos para el Corona Capital 2026 todavía no ha sido revelado .

No obstante, se espera que el costo de las entradas vaya de los 5 mil hasta los 8 mil 500 pesos.

La tarifa dependerá mucho de la fase y tipo de boleto que se adquiera. Toma en cuenta que el Corona Capital 2026 contará con los siguientes abonos de acceso a los tres días del festival:

Abono General

Abono Comfort Pass

Abono Club Pass

Abono Banamex

En el caso de los boletos individuales, estos se liberarán después de los abonos.

Corona Capital 2026 (Corona Capital )

Fecha de preventa para el Corona Capital 2026

La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 será en Ticketmaster en esta fecha:

Venta Beyond: viernes 22 de mayo a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: lunes 25 de mayo a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: martes 26 de mayo a las 2:00 de la tarde

Venta General: miércoles 27 de mayo a las 2:00 de la tarde

Clientes con tarjetas bancarias Banamex podrán diferir su compra de boletos a tres meses sin intereses a partir de transacciones de 3 mil pesos en adelante.