Si quieres asistir al Corona Capital 2026, acá te compartimos los precios de boletos y fecha de preventa para el festival musical.
Este lunes 18 de mayo se liberó el cartel del Corona Capital 2026 con Gorillaz, Twenty One Pilots, Strokes y The XX en el lineup.
Precio de boletos para el Corona Capital 2026
El precio de boletos para el Corona Capital 2026 todavía no ha sido revelado.
No obstante, se espera que el costo de las entradas vaya de los 5 mil hasta los 8 mil 500 pesos.
La tarifa dependerá mucho de la fase y tipo de boleto que se adquiera. Toma en cuenta que el Corona Capital 2026 contará con los siguientes abonos de acceso a los tres días del festival:
- Abono General
- Abono Comfort Pass
- Abono Club Pass
- Abono Banamex
En el caso de los boletos individuales, estos se liberarán después de los abonos.
Fecha de preventa para el Corona Capital 2026
La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 será en Ticketmaster en esta fecha:
- Venta Beyond: viernes 22 de mayo a las 9:00 de la mañana
- Preventa Priority: lunes 25 de mayo a las 9:00 de la mañana
- Preventa Banamex: martes 26 de mayo a las 2:00 de la tarde
- Venta General: miércoles 27 de mayo a las 2:00 de la tarde
Clientes con tarjetas bancarias Banamex podrán diferir su compra de boletos a tres meses sin intereses a partir de transacciones de 3 mil pesos en adelante.