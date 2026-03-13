Tras el rechazo a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, gobernadores de la Cuarta Transformación, movimiento que emana de Morena, expresaron su apoyo y respaldo al llamado Plan B.
Mediante un pronunciamiento, las y los mandatarios señalan que el Plan B responde al mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos y garantizar el uso responsable de los recursos públicos en beneficio de México.
Señalan que durante décadas, el sistema electoral ha funcionado bajo inercias administrativas y estructuras costosas.
Por lo que la iniciativa propuesta por la máxima mandataria, de 63 años de edad, pretende optimizar y hacer más eficiente y austero el gasto público en el sistema electoral.
Destacando que el Plan B, busca reducir privilegios:
“Una iniciativa que persigue optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos”Gobernadores de la 4T
24 Gobernadores de la 4T apoyan Plan B
24 Gobernadores de la Cuarta Transformación reiteraron su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento impulsado y creado por el exPresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Mismo que toma como ejes principales:
- Honestidad al servicio público
- Austeridad republicana
- Justicia social
- Participación ciudadana plena
Los gobernadores que respaldan el Plan B de Sheinbaum, son:
- Marina del Pilar Avila Olmeda. Gobernadora Constitucional de Baja California
- Clara Marina Brugada Molina. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
- Julio Ramón Menchaca Salazar. Gobernador Constitucional de Hidalgo
- Salomón Jara Cruz. Gobernador Constitucional de Oaxaca
- Rubén Rocha Moya. Gobernadora Constitucional de Sinaloa
- Lorena Cuéllar Cisneros. Gobernadora Constitucional de Tlaxcala
- Víctor Manuel Castro Cosío. Gobernadora Constitucional de Baja California Sur
- Indira Vizcaíno Silva. Gobernadora Constitucional de Colima
- Alfredo Ramírez Belloda. Gobernador Constitucional de Michoacán
- Alejandro Armanta Mier. Gobernador Constitucional de Puebla
- Alfonso Durazo Montaño. Gobernador Constitucional de Sonora
- Norma Rocío Nahle García. Gobernador Constitucional de Veracruz
- Layda Elena Sansores San Román. Gobernador Constitucional de Campeche
- Delfina Gómez Álvarez. Gobernadora Constitucional del Estado de México
- Margarita González Saravia Calderón. Gobernadora Constitucional de Morelos
- Mara Lezama Espinosa. Gobernadora Constitucional de Quintana Roo
- Javier May Rodríguez. Gobernador Constitucional de Tabasco
- Joaquín Jesús Díaz Mena. Gobernador Constitucional de Yucatán
- Eduardo Ramírez Aguilar. Gobernador Constitucional de Chiapas
- Evelyn Grecia Salgado Pineda. Gobernadora Constitucional de Guerrero
- Miguel Ángel Navarro Quintero. Gobernador Constitucional de Nayarit
- José Ricardo Gallardo Cardona. Gobernador Constitucional de San Luís Potosí
- Américo Villarreal Anaya. Gobernador Constitucional de Tamaulipas
- David Monreal Ávila. Gobernador Constitucional de Zacatecas