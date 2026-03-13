Tras el rechazo a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, gobernadores de la Cuarta Transformación, movimiento que emana de Morena, expresaron su apoyo y respaldo al llamado Plan B.

Mediante un pronunciamiento, las y los mandatarios señalan que el Plan B responde al mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos y garantizar el uso responsable de los recursos públicos en beneficio de México.

Señalan que durante décadas, el sistema electoral ha funcionado bajo inercias administrativas y estructuras costosas.

Por lo que la iniciativa propuesta por la máxima mandataria, de 63 años de edad, pretende optimizar y hacer más eficiente y austero el gasto público en el sistema electoral.

Destacando que el Plan B, busca reducir privilegios:

“Una iniciativa que persigue optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos” Gobernadores de la 4T

4T respalda Plan B de Sheinbaum (Morena)

24 Gobernadores de la 4T apoyan Plan B

24 Gobernadores de la Cuarta Transformación reiteraron su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento impulsado y creado por el exPresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Mismo que toma como ejes principales:

Honestidad al servicio público

Austeridad republicana

Justicia social

Participación ciudadana plena

Los gobernadores que respaldan el Plan B de Sheinbaum, son: