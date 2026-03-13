Tras el rechazo a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, gobernadores de la Cuarta Transformación, movimiento que emana de Morena, expresaron su apoyo y respaldo al llamado Plan B.

Mediante un pronunciamiento, las y los mandatarios señalan que el Plan B responde al mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos y garantizar el uso responsable de los recursos públicos en beneficio de México.

Señalan que durante décadas, el sistema electoral ha funcionado bajo inercias administrativas y estructuras costosas.

Por lo que la iniciativa propuesta por la máxima mandataria, de 63 años de edad, pretende optimizar y hacer más eficiente y austero el gasto público en el sistema electoral.

Destacando que el Plan B, busca reducir privilegios:

“Una iniciativa que persigue optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos”

Gobernadores de la 4T
4T respalda Plan B de Sheinbaum
4T respalda Plan B de Sheinbaum (Morena)

24 Gobernadores de la 4T apoyan Plan B

24 Gobernadores de la Cuarta Transformación reiteraron su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento impulsado y creado por el exPresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Mismo que toma como ejes principales:

  • Honestidad al servicio público
  • Austeridad republicana
  • Justicia social
  • Participación ciudadana plena

Los gobernadores que respaldan el Plan B de Sheinbaum, son:

  1. Marina del Pilar Avila Olmeda. Gobernadora Constitucional de Baja California
  2. Clara Marina Brugada Molina. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
  3. Julio Ramón Menchaca Salazar. Gobernador Constitucional de Hidalgo
  4. Salomón Jara Cruz. Gobernador Constitucional de Oaxaca
  5. Rubén Rocha Moya. Gobernadora Constitucional de Sinaloa
  6. Lorena Cuéllar Cisneros. Gobernadora Constitucional de Tlaxcala
  7. Víctor Manuel Castro Cosío. Gobernadora Constitucional de Baja California Sur
  8. Indira Vizcaíno Silva. Gobernadora Constitucional de Colima
  9. Alfredo Ramírez Belloda. Gobernador Constitucional de Michoacán
  10. Alejandro Armanta Mier. Gobernador Constitucional de Puebla
  11. Alfonso Durazo Montaño. Gobernador Constitucional de Sonora
  12. Norma Rocío Nahle García. Gobernador Constitucional de Veracruz
  13. Layda Elena Sansores San Román. Gobernador Constitucional de Campeche
  14. Delfina Gómez Álvarez. Gobernadora Constitucional del Estado de México
  15. Margarita González Saravia Calderón. Gobernadora Constitucional de Morelos
  16. Mara Lezama Espinosa. Gobernadora Constitucional de Quintana Roo
  17. Javier May Rodríguez. Gobernador Constitucional de Tabasco
  18. Joaquín Jesús Díaz Mena. Gobernador Constitucional de Yucatán
  19. Eduardo Ramírez Aguilar. Gobernador Constitucional de Chiapas
  20. Evelyn Grecia Salgado Pineda. Gobernadora Constitucional de Guerrero
  21. Miguel Ángel Navarro Quintero. Gobernador Constitucional de Nayarit
  22. José Ricardo Gallardo Cardona. Gobernador Constitucional de San Luís Potosí
  23. Américo Villarreal Anaya. Gobernador Constitucional de Tamaulipas
  24. David Monreal Ávila. Gobernador Constitucional de Zacatecas