La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que analiza los pros y contras de aplazar la elección judicial en el Plan B de la reforma electoral.

De acuerdo con la presidenta, podría pedir que se posponga la segunda parte de la elección judicial si así es más conveniente tanto en el presupuesto como para la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum resaltó que si no se utilizarán los mismos recursos de las elecciones en los estados, podría convenir realizar la segunda elección de jueces y ministros para el 2028.

Sheinbaum podría pedir que elección judicial sea en 2028 en el Plan B

Claudia Sheinbaum señaló que actualmente se analiza para la presentación de su Plan B electoral, las implicaciones económicas de hacer la elección judicial en el 2027, junto con los comicios nacionales, contra realizarlas un año después.

La presidenta resaltó que la intención de hacerlas en 2027 era la de utilizar los mismos recursos materiales y humanos que ya se contemplan para la renovación de cargos locales, municipales y, en 17 entidades, estatales.

Sin embargo, si esto “no es tanto ahorro” por la necesidad de la instalación de dobles casillas, podría solicitarse el aplazamiento de estas elecciones por un año.

“Se está analizando qué tanto implica menos recursos hacerlo en el 27, ese es, digamos, el beneficio, utilizar los propios recursos de la elección para realizar la elección que falta del poder judicial. Pero a lo mejor no es tanto el ahorro porque son dobles casillas y eso generaría problemas en la gente” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó además que no solo se analiza la conveniencia en cuestión de recursos, sino en la de la ciudadanía.

Esto ya que hacer la elección judicial en 2027 implica que los ciudadanos se trasladen a una segunda casilla y manejar más boletas electorales.

Decisión sobre elección judicial en Plan B se tomará entre a más tardar el 17 de marzo

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que el lunes 16 o martes 17 de marzo se tendrá decidido si vale la pena mover la segunda parte de la elección judicial para el 2028.

Este planteamiento, junto con la revocación de mandato, se planteará en el Plan B de la reforma electoral que enviará la próxima semana al Congreso de la Unión.

Sin embargo, la decisión se tomará una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) envíe su posicionamiento sobre la mejor manera de realizar la elección judicial pendiente.