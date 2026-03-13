Tras el fracaso de la reforma, las negociaciones por el Plan B electoral a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, seguirán desde este mismo viernes 12 de marzo.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, se trata de un diálogo con Morena, PT y PVEM encabezado por la funcionaria federal, que se lleva a cabo en mesas por separado.

Las negociaciones que se realizan en torno al Plan B electoral, se efectúan mientras se está redactando la propuesta legislativa que insistirá en la reducción de presupuesto al INE.

Rosa Icela Rodríguez (Morena / Facebook)

Rosa Icela Rodríguez continúa en diálogos con PT y PVEM por el Plan B electoral

Luego de que la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva propuesta que se ha denominado como Plan B Electoral.

Dicha iniciativa buscará concretar recortes de gastos y cambios legales secundarios, por lo que no será una reforma constitucional, pese a lo cual Rosa Icela Rodríguez ya busca acuerdos con PT y PVEM.

En torno a ello, se reveló que el 13 de marzo se está dando seguimiento a los trabajos de negociación entre la titular de la Secretaría de Gobernación y los partidos, las cuales se celebran por separado.

La primera mesa por el Plan B electoral se realizó entre 8 a 10 de la mañana con los representantes del PT, quienes planean continuar con el encuentro en la sede de Gobernación, pasadas las 3 de la tarde.

“Vamos avanzando en el planteamiento de reforma en el Plan B. Estamos en la discusión de los ejes que planteó la Presidenta” Reginaldo Sandoval

Sobre la reunión, el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, declaró a medios que se está avanzando en las negociaciones, pero queda trabajo por delante.

En especial porque dijo, recién se está recorriendo la ruta de construcción de acuerdos y planteando los respectivos puntos de vista, opiniones y propuestas para el Plan B electoral.

Plan B electoral ya se está elaborando

En paralelo a las mesas de negociación que Rosa Icela Rodriguez realiza con PT y PVEM, Ricardo Monreal dijo que la propuesta de Plan B electoral ya se está redactando.

“(Está en el) proceso de elaboración y redacción de la propuesta legislativa. La conducción de la negociación, toda, la lleva Rosa Icela Rodríguez” Ricardo Monreal

Incluso, al revelar algunos detalles de la nueva propuesta, el coordinador de Morena en San Lázaro aseveró que no va a incluir que las juntas distritales del INE cambien su carácter a temporales.

No obstante, Ricardo Monreal aseveró que uno de los temas que sí se va mantener en el Plan B electoral será el de la reducción de salarios de funcionarios electorales.