Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, advirtió sobre la implementación de un Plan B de la reforma electoral de Morena.

Lo anterior, luego de que con 259 votos a favor y 234 en contra fue rechazada la reforma electoral por el Pleno de la Cámara baja al no lograr la mayoría absoluta de 334 votos que necesitaba la propuesta.

Morena podría “meter por la puerta de atrás” el plan de la reforma electoral, advierte Rubén Moreira

El miércoles 11 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de la reforma electoral, por lo que Rubén Moreira lanzó una advertencia ante un posible Plan B de Morena.

El coordinador de los diputados del PRI señaló que integrantes de Morena podrían “meter por la puerta de atrás” modificaciones que hagan “dinamitar la Constitución”.

Rubén Moreira apuntó que algunos legisladores del partido guinda manifestaron que analizan impulsar leyes secundarias que estarían contempladas en la reforma electoral.

Y es que, a diferencia de la propuesta federal, para su aprobación solo necesitarían los votos de la mayoría simple, los cuales logran con los 253 escaños morenistas con los que cuentan.

Entre los riesgos que advirtió Rubén Moreira estarían cambios que podrían afectar al Instituto Nacional Electoral (INE), así como modificaciones al equilibrio de las Cámaras.

Además, dijo, Morena podría realizar más cambios con la intención de “no irse cuando pierdan”.

Por ello, Rubén Moreira llamó a la oposición y a la sociedad en general a mantenerse unidos por la “defensa de la democracia”, toda vez que auguró el tema de la reforma electoral aún no termina mientras Morena tenga el control legislativo.