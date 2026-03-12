La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presenta su Plan B para la reforma electoral tras el rechazo de su iniciativa en la Cámara de Diputados.

Desde su conferencia mañanera del pueblo este jueves 12 de marzo, la presidenta Sheinbaum dio a conocer los tres puntos fundamentales del Plan B de la reforma electoral:

Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales

Disminuir los privilegios que persisten en los municipios

Fortalecer la consulta popular y revocación de mandato a partir de los 3 o 4 años

Además la presidenta de México reveló que presentará su plan B de la reforma electoral, el próximo lunes 16 de marzo, debido a que aún se está terminando la redacción de esta nueva propuesta.

“El plan B tiene que ver con esto, con seguir disminuyendo los privilegios, la propuesta la enviamos el lunes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum dice que Plan B tiene el objetivo de disminuir costos como la iniciativa de reforma electoral rechazada por Diputados

La presidenta Sheinbaum fue enfática en mostrar los sueldos que reciben diputados locales, regidores de los municipios, debido a su objetivo dentro del Plan B en disminuir los salarios de funcionarios en especial en bonos que reciben.

De dicho dinero que se mantendrá en los municipios, este podría ser utilizado en otras acciones como drenaje, bacheo y más.

Es por ello que la presidenta Sheinbaum afirma que el Plan B tiene el mismo objetivo que el Plan A de su reforma electoral, que es disminuir los costos.

Además de ampliar la participación ciudadana mediante las consultas populares y que puedan tomar decisiones también electorales de algunos temas como la disminución de costos de los partidos políticos.

“Ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas, qué propuesta les hago a los diputados, que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente, por ejemplo los montos a los partidos políticos (...) en este momento en la consulta pública se prohíbe poner todo lo electoral, yo les pregunto, ¿por qué no? (...) ¿Por qué no le preguntamos a la gente?" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum propone revocación de mandato para el tercer o cuarto año en su Plan B de la reforma electoral

Por su parte, la presidenta dijo que también en este Plan B que se incluye en la reforma electoral, la revocación de mandato pueda ser en el tercero o cuarto año de los gobernantes.

En tanto la presidenta Sheinbaum se mantiene a la espera de la respuesta que pueda obtener del poder legislativo y explicó que sino pasa, tampoco pasa nada, pero no aclaró si tendrá un Plan C.