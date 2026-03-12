El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró que espera que el PT y al PVEM actúen como aliados en el futuro, como con el Plan B.

Ya que acorde con Ricardo Monreal y pese a rechazar la reforma electoral en la Cámara de Diputados, sus aliados siguen siendo de confianza, aunque es posible una nueva negativa.

“Son partidos de confianza, aún con lo que pasó ayer. Son veredas incidentales las que ellas tomaron”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Ricardo Monreal espera que PT y PVEM actúen como aliados con el Plan B

Para medios, Ricardo Monreal habló sobre el rechazo de parte del PT y PVEM, el cual esperaría, no se repita con el Plan B, aunque sí es una posibilidad, por lo que no aseguró su voto.

Sin embargo, también señaló que Morena tratará de convencer a los partidos por el nuevo Plan B, por lo que esperaría que en el futuro, el PT y PVEM se comporten como aliados.

Ya que se bien Ricardo Monreal reconoció que el PT y PVEM tienen sus propias decisiones, no se quiere adelantar, derivado a que sus aliados están analizando la propuesta.

Agregó que se busca la conciliación, ya que desde el miércoles 11 de marzo se acercó al PT y PVEM, ya que la construcción democrática se hace con tolerancia y se deben escuchar unos a otros.

Referente al enojo de diversos sectores con el PT y el PVEM, Ricardo Monreal señaló que ambos partidos son aliados, aunque la dinámica política está cambiando.

Ricardo Monreal adelanta que Plan B también será reforma constitucional

Medios cuestionaron a Ricardo Monreal también sobre el Plan B, el cual aseguró, será también una reforma constitucional, aunque no abarcará las propuestas de la iniciativa desechada.

Ricardo Monreal descartó que el Plan B sean leyes secundarias, así como tampoco el que vaya a ser rechazada por los congresos locales, ya que Morena está con la presidenta.

Otro punto que también mencionó y que podría abordar el Plan B, es el retrasar las elecciones del Poder Judicial previstas para 2027, para que no se empalmen con los comicios legislativos.

Esto fue mencionado en la reunión con Claudia Sheinbaum, en la que también participaron coordinadores del PT y PVEM, la cual duró seis horas para hablar del Plan B.

Morena, PVEM, PT

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.