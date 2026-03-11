La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada en la Cámara de Diputados al no alcanzar los votos necesarios:

259 votos a favor

234 votos en contra

1 abstención

Durante la sesión ordinaria del 11 de marzo de 2026, legisladores de oposición, así como el PT y el Partido Verde, votaron en contra, cumpliendo con lo que habían adelantado.

El resultado final frenó el avance de la iniciativa que necesitaba recibir 334 votos como mínimo, por lo que se ha cerrado la posibilidad de que sea aprobada o discutida en un año.

Fracasa reforma electoral en la Cámara de Diputados

Durante la sesión ordinaria del miércoles 11 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados analizó el dictamen de reforma electoral que se turnó de comisiones desde un un día antes.

Sin embargo, no hubo discusión en lo general, toda vez que en tribuna solo se escucharon los posicionamientos de los coordinadores parlamentarios de las 6 bancadas en San Lázaro.

Tras ello, se procedió con la votación, en la que los legisladores de oposición votaron como habían adelantado, mismo caso de PT y Partido Verde que hicieron efectivas sus amenazas.

Por lo anterior, en el tablero de votaciones quedó plasmado que se emitieron 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, quedando muy lejos de los 334 que se necesitaban.

Una vez que se confirmó el fracaso del proyecto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo oficial la decisión de desechar la propuesta presentada por Claudia Sheinbaum.

PT votó contra reforma electoral, pero niega ruptura con Morena

Cabe destacar que en la ronda de posicionamientos, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, adelantó que se mantendrían en su posición en contra del dictamen de la reforma electoral.

Pese a que la bancada petista sí terminó votando contra la propuesta, el diputado aseguró que su postura no implica que busquen romper su alianza con Morena y su apoyo a Claudia Sheinbaum.

“Estamos a 100% con ella (la presidenta Claudia Sheinbuam y al 200% con el pueblo de México” Reginaldo Sandoval. Coordinador del PT en la Cámara de Diputados

Al explicar el voto en contra, Reginaldo Sandoval dijo que el PT no está contra la reducción del presupuesto a los partidos, pero no están de acuerdo con el esquema planteado en la propuesta.

Además, señaló que en la redacción del dictamen se planteaba la posibilidad de que Morena se convirtiera en lo que denominó como “un partido hegemónico”, por lo que insistió en rechazarlo.

Reginaldo Sandoval, diputado del PT (Reginaldo Sandoval vía Facebook)

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.