Tras la riada, ahora un enorme alud en Nepal volvió a poner en alerta a las regiones montañosas del país, la avalancha ocurrió el domingo en el monte Himlung, de 7 mil 126 metros de altura, cerca de la frontera con el Tíbet, y sepultó el campamento base bajo una profunda capa de nieve.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza con la que una enorme masa de tierra, nieve y material de la montaña se desploma hacia un río, provocando una escena de gran impacto.

Las imágenes del alud en Nepal cayendo sobre un río permiten dimensionar la magnitud de los desprendimientos que afectan a esta región del Himalaya.

Alud en Nepal deja muertos y desaparecidos

La tragedia del alud en Himlung, dejó al menos cuatro personas muertas y 12 desaparecidas, de acuerdo con la información actualizada por las autoridades de montañismo de Nepal. Diez personas lograron ser rescatadas y los equipos de emergencia continúan buscando a quienes permanecen desaparecidos.

El alud en Nepal ocurrió mientras trabajadores nepalíes preparaban el campamento para la temporada de escalada; sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron las labores de rescate, pues las fuertes lluvias y nevadas dificultaron el acceso a la zona.

Actualmente se reporta que ocho guías de montaña participan actualmente en las labores de búsqueda tras el alud ocurrido en Nepal que se desborda en un río, tal y como muestran las imágenes.

La emergencia del alud en Nepal se suma a otros deslizamientos e inundaciones registrados recientemente en Nepal, donde las autoridades mantienen alertas por las condiciones meteorológicas adversas.