A pesar de que no resultó elegida como coordinadora de Morena en Nuevo León, Tatiana Clouthier descartó que esté analizando la posibilidad de abandonar las filas del partido para sumarse a otro.

“No voy a ningún otro partido” Tatiana Clouthier

Así lo sentenció al señalar que va a seguir en Morena debido a que mantiene una firme convicción de apoyar el proyecto que impulsa la presidenta Claudia Shenbaum Pardo.

Por otro lado, Tatiana Clouthier omitió hablar del triunfo de Clara Luz Flores en la contienda interna de Morena, pero señaló que la apoyará por su respaldo irrestricto a la presidenta de la República.

Tatiana Clouthier garantiza respeto a contienda interna de Morena; niega planes de dejar el partido

La dirigencia nacional de Morena presentó el 28 de septiembre, su tercer y último bloque de coordinadores en defensa de la transformación y la soberanía nacional de cara a las elecciones 2027.

En el primer anuncio, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informó que Clara Luz Flores fue la ganadora de las encuestas para el estado de Nuevo León.

Lo anterior debido a que superó a otros perfiles como Waldo Fernández y Tatiana Clouthier, quien tras no resultar favorecida, descartó la posibilidad de irse de Morena y sumarse a otro partido.

“Si no hubiera decido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda (…) No voy a ningún otro partido” Tatiana Clouthier

Abordada por la prensa, Tatiana Clouthier sentenció que no tiene ningún plan B, pues confirmó que se mantendrá en las filas del partido debido a que busca acompañar el proyecto presidencial.

Sobre ello, garantizó que va a respetar los resultados que favorecen a Clara Luz Flores, pues de no tener esta intención, ni siquiera se hubiera sumado a la contienda interna del partido.

Tatiana Clouthier reitera apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum

Luego de rechazar que tenga la intención de dejar el barco de Morena tras no ser elegida coordinadora en Nuevo León, Tatiana Clouthier reiteró su apoyo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En torno al punto, dijo que pese a lo ocurrido en el proceso intento, su convicción a favor del proyecto presidencial sigue firme desde el 2011 cuando se sumó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta, entré a esto, desde que entré en el 2011 acompañando proyecto de la cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel, he continuado con el proyecto de nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum y tengo la firme convicción” Tatiana Clouthier

Cuestionada sobre si va a respaldar la virtual candidatura de Clara Luz Flores, sostuvo que su apoyo irrestricto es para el proyecto de Claudia Sheinbaum.

Por ello, Tatiana Clouthier indicó que si la la presidenta apoya a la recién elegida como coordinadora estatal, ella se sumará a lo que solicite.