Su papá invitó a Felipe Calderón a sus XV años y así respondió Presidencia

En una de esas anécdotas de XV años, la influencer Zayda Zamora dio a conocer que para su fiesta de cumpleaños, a su papá se le ocurrió invitar a Felipe Calderón.

Pero no solo eso, la fiesta de XV años sucedió en 2008, cuando Felipe Calderón era presidente de México, y lo mejor de todo es que obtuvieron una respuesta desde Presidencia.

Presidencia rechazó la invitación a Felipe Calderón para los XV años de Zayda Zamora

En un video, Zayda Zamora declaró que su papá envió la invitación de sus XV años a Felipe Calderón, directamente a las oficinas ejecutivas de Los Pinos en ese momento.

Si bien da a entender que no esperaba mucho de la invitación, se sorprendió al saber que Presidencia respondió.

El gobierno de esa época envió un documento oficial firmado por Gabriel Contreras Saldívar, secretario técnico de la Secretaría Particular, rechazando la invitación.

Según lo menciona se trató de una carta donde le mandaban felicitaciones por su cumpleaños; pero el presidente tenía que rechazar la invitación de manera formal, aunque agradecían el gesto.

Aunque en su momento este hecho les causó sorpresa y extrañeza, actualmente es una anécdota graciosa de lo que fue su festejo de XV años.

Zayda Zamora menciona que Felipe Calderón se perdió de una gran fiesta de XV años

Zayda Zamora finaliza el video mencionando que si bien presupone que Felipe Calderón tenía una agenda apretada, el expresidente se perdió de una buena fiesta de XV años.

A casi 20 años de la fiesta de XV años, la influencer le mencionó a Felipe Calderón todo lo que se perdió al rechazar la invitación que le mandaron.

Recordó que lució un vestido de diseñador, montó una coreografía con sus amigos y colocaron recipientes con peces como centros de mesa.

Reconoció que esto último es algo que al día de hoy sería muy mal visto, pero que en ese momento era lo que más se estilaba en esta clase de fiestas.