Tatiana Clouthier agradeció el apoyo que recibió durante el proceso interno de Morena en Nuevo León, luego de quedar fuera de la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

A través de redes sociales, la exsecretaria de Economía compartió un breve mensaje en el que agradeció a las personas que estuvieron cerca de ella durante el proceso, después de que Morena designó a Clara Luz Flores como su coordinadora estatal en Nuevo León.

Tatiana Clouthier agradece apoyo tras quedar fuera de la coordinación de Morena en NL (Tatiana Clouthier en X)

Clara Luz Flores se impuso en la encuesta interna de Morena y quedó perfilada para buscar nuevamente la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027.

Además de Tatiana Clouthier, otros de los aspirantes que participaron en el proceso reconocieron el resultado y algunos manifestaron su disposición para continuar trabajando dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

Tatiana Clouthier reconoce resultado de la encuesta de Morena en Nuevo León

En su mensaje publicado en redes sociales, Tatiana Clouthier señaló que tuvo un “largo día” el lunes 28 de septiembre, fecha en la que Morena dio a conocer a las personas que encabezarían las coordinaciones estatales pendientes rumbo a las elecciones de 2027.

En Nuevo León, Clouthier aspiraba a encabezar la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación; sin embargo, Morena eligió a Clara Luz Flores después de realizar su proceso interno.

Tras conocer los resultados, Clouthier señaló que los mismos no la llevaron a la responsabilidad que esperaba asumir.

La también exfuncionaria federal aprovechó su mensaje para agradecer a las personas que la apoyaron durante el proceso, ya fuera quienes recibieron uno de sus volantes o quienes la respaldaron desde sus hogares.

“Gracias a todas y todos los que estuvieron cerca, recibieron un volante, desde casa o donde fuera. Toca seguir haciendo Patria”, expresó Clouthier.

Posteriormente, al ser cuestionada sobre si respaldaría a Clara Luz Flores, Clouthier afirmó que respeta los resultados de la encuesta, pero señaló que su respaldo está dirigido al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes eran los aspirantes a la coordinación de Morena en Nuevo León?

Además de Tatiana Clouthier, otros perfiles participaron en el proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal en Nuevo León.

Entre los aspirantes se encontraban:

Andrés Mijes, presidente municipal con licencia de Escobedo.

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey.

Blanca Judith Díaz Delgado, senadora con licencia de Morena.

Waldo Fernández González, senador con licencia de Morena.

Jesús Elizondo Salazar, diputado con licencia.

Finalmente, Clara Luz Flores fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León tras imponerse en la encuesta interna de Morena.

Con este nombramiento, Clara Luz Flores vuelve a colocarse en la ruta interna de Morena rumbo a las elecciones de Nuevo León de 2027, después de haber competido por la gubernatura del estado en 2021.