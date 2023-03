¿Quién es Michael Cohn del Real, novio de Natalia Alcocer, que haría justicia por mano propia para defenderla? Él ha mostrado todo su apoyo a la famosa.

Natalia Alcocer -de 33 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que fue detenida en medio de su disputa legal con su expareja Juan José Chimal -de 50 años de edad-.

En medio de la polémica, se dio a conocer que Natalia Alcocer se encontraba nuevamente embarazada pero no había dado a conocer la noticia por toda la situación que enfrenta con su expareja.

Natalia Alcocer señaló que actualmente mantiene una relación muy bonita con Michael Cohn del Real -fututo padre de su bebé-, ya que la apoya en todo momento.

Tras estas declaraciones, muchos se han cuestionado quién es Michael Cohn del Real, novio de Natalia Alcocer y que declaró que haría justicia por mano propia para defenderla.

Desde hace varios años, Natalia Alcocer se encuentra en disputa legal con Juan José Chimal por la pensión alimenticia a sus tres hijas, además de que denunció que fue violentada.

En medio de su pelea, se reveló que Natalia Alcocer se encontraba embarazada de siete meses de su actual pareja Michael Cohn -de quien se desconoce su edad-.

Natalia Alcocer declaró que actualmente tiene a un gran hombre a su lado, ya que incluso se haría cargo de sus tres hijas.

Por su parte Michael Cohn del Real señaló que apoya a Natalia Alcocer e incluso declaró que estaría dispuesto a hacer justicia por mano propia, pero sabe que eso no ayudaría en estos momentos.

Tras sus declaraciones, muchas personas se han cuestionado sobre quién es Michael Cohn del Real. Aquí te contamos todo sobre él.

Michael Cohn del Real es un actor y modelo venezolano del que poco se conoce aquí en México. De acuerdo con Natalia Alcocer, el hombre tiene varios proyectos en México y es el que ha ayudado a la manutención de sus hijas.

En su cuenta de Instagram, Michael Cohn del Real suele compartir fotografías junto a Natalia Alcocer. También comparte varias publicaciones sobre su trabajo como modelo.

Tras la complicada relación que tuvo con Juan José Chimal, Natalia Alcocer se ha mostrado muy emocionada con su relación con Michael Cohn del Real.

Natalia Alcocer y Michael Cohn del Real se conocieron en 2020 y desde ahí la famosa se enamoró de él, pues siempre se mantuvo a su lado a pesar de los difíciles momentos.

Sin embargo fue hasta dos años después que Natalia Alcocer y Michael Cohn del Real comenzaron una relación.

“Nos conocimos en 2020, pero yo estaba pasando un momento muy difícil con todos los problemas que tenía, estaba mal y necesitaba estar sola, conmigo misma, sanarme, por lo cual no pasó algo más, pero he sanado, he trabajado en mí y en 2022 ya estamos juntos”

Natalia Alcocer