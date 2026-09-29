A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy martes 29 de septiembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información emitida por el organismo permite conocer con exactitud los datos de epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy martes 29 de septiembre en Chiapas: sismo de magnitud 4.5 sacude Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la madrugada de hoy martes 29 de septiembre de 2026 a las 02:21 horas en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la información compartida por el Servicio Sismológico Nacional, permitió conocer que el epicentro se localizó a 140 kilómetros al suroeste del municipio de Ciudad Hidalgo.

El SSN detalló que el temblor en Chiapas se registró con las siguientes coordenadas:

Latitud: 13.53

Longitud: -92.70

Profundidad: 15 km

Este sismo no superó los límites de riesgo, por lo que no fue necesario activar la alerta símica en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Temblor hoy martes 29 de septiembre en Chiapas (Captura)

No obstante, la Secretaría de Protección Civil compartió recomendaciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo:

Contar con una mochila de emergencia que cuente con un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Corta el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y ser un riesgo para ti y los tuyos

Define puntos de reunión para ti y tu familia

Es importante mantener la calma durante una situación de sismo, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes de tu vivienda.