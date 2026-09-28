La actividad sísmica en México del 28 de septiembre de 2026 inició un sismo reportado en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, durante la madrugada.

Sin embargo, hasta las 7:00 am de hoy se han reportado al menos 6 sismos más en México con epicentro y magnitudes diferentes.

Reportan sismo hoy 28 de septiembre de 2026 en la CDMX; no se activó la alerta sísmica

Está comprobado que septiembre es el mes de los sismos en México, pues es el de mayor actividad sísmica, aunque no el mes con los temblores con mayor magnitud, muestra de ello es que hoy se reportó un movimiento telúrico en la CDMX en la alcaldía Benito Juárez.

Información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, detalla que fue a la 1:43:43 am del 28 de septiembre de 2026 que la alcaldía Benito Juárez reportó un sismo de 2.2 de magnitud.

Este sismo se realizó a 6.5 kilómetros de profundidad, por lo que pudo ser imperceptible e incluso no ameritó la activación de la alerta sísmica.

México ha reportado 6 sismos hasta las 7:00 am de hoy

Además del sismo que México tuvo en la CDMX, pero que no ameritó la activación de la alerta sísmica ha habido 6 registros más hasta las 7:00 am de hoy.

El SSN reportó que apenas inició el 28 de septiembre de 2026, se tuvo el primer temblor registrado a las 00:37 am, seguidos de otros movimientos telúricos aunque no con magnitud considerable.

Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 00:37 am de 4.1 de magnitud y 18.4 kilómetros de profundidad

a las 00:37 am de 4.1 de magnitud y 18.4 kilómetros de profundidad Manzanillo, Colima a las 1:21:51 am de 4.5 de magnitud y 7.7 kilómetros de profundidad

a las 1:21:51 am de 4.5 de magnitud y 7.7 kilómetros de profundidad Huixtla, Chiapas a las 2:36:40 am de 4.0 de magnitud y 99.4 kilómetros de profundidad

a las 2:36:40 am de 4.0 de magnitud y 99.4 kilómetros de profundidad Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 4:17:09 am de 4.1 de magnitud y 16.5 kilómetros de profundidad

a las 4:17:09 am de 4.1 de magnitud y 16.5 kilómetros de profundidad Cintalapa, Chiapas a las 5:31:01 am de 4.2 de magnitud y 151.0 kilómetros de profundidad

a las 5:31:01 am de 4.2 de magnitud y 151.0 kilómetros de profundidad Crucecita, Oaxaca a las 6:03:40 am de 4.0 de magnitud y 6.1 kilómetros de profundidad

Hasta el momento, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) ha informado que ninguno de los sismos de hoy ha ameritado la activación de la alerta sísmica.